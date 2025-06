Apple: AirTag 2 è quasi pronto al lancio

L’AirTag 2 è quasi pronto a fare il suo debutto sul mercato. A riferirlo è stato, nelle scorse ore, Mark Gurman di Bloomberg, con la sua consueta newsletter “Power On”. L’anno scorso, l’autorevole giornalista aveva riferito che il nuovo modello dello smart tracker di Apple sarebbe stato rilasciato intorno alla metà del 2025… e la metà dell’anno è a poche settimane di distanza.

Apple: nuovo modello di AirTag finalmente in arrivo

“Il nuovo AirTag è quasi pronto, essendo stato preparato per il lancio negli ultimi mesi, ma difficilmente lo considererei notevole e non ha molto senso debuttare al WWDC”, ha scritto Mark Gurman, nella sezione Q&A della sua newsletter.

Non c’è quindi da aspettarsi un update particolarmente significato, ma sono comunque attese alcune interessanti novità, più precisamente: l’adozione del chip Ultra Wideband di seconda generazione di Apple per un raggio di tracciamento fino a 3 volte maggiore rispetto all’attuale AirTag, l’integrazione con Apple Vision Pro o comunque con lo spatial computing e un altoparlante maggiormente a prova di manomissione epe ridurre l’uso del dispositivo per lo stalking.

Riguardo al design, invece, non sono previste modifiche particolari, ma non è assolutamente da escludere l’ipotesi che il colosso di Cupertino possa avere in serbo qualche sorpresa che sino a questo momento è sfuggita agli esperti del settore.

Ricordiamo che l’AirTag originale, quello attualmente commercializzato, è stato annunciato durante un evento Apple nell’aprile 2021. In Italia, un singolo AirTag ha un prezzo di listino di 39 euro (ma non di rado vengono proposti in sconto su Amazon).