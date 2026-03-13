 Apple AirTag 2? In offerta Amazon ne vale la pena: più potente di prima
Apple AirTag di seconda generazione? È più forte e potente del primo: prezzo in offerta su Amazon da prendere al volo.
Uscito un po’ in sordina, quasi non si è sentito parlare di lui, ma Apple AirTag 2 (o di seconda generazione) esiste ed è molto più potente del modello precedente. Se stai cercando un modo per sapere sempre dove hai lasciato zaino, chiavi, portafoglio… lui è il prodotto che fa al caso tuo. È un tracker tag ossia un localizzatore, ma funziona sfruttando una tecnologia che lo rende imbattibile. Con lo sconto del 13% su Amazon, il prezzo scende ed ecco che lo porti a casa a soli 30,49€ subito. Mettilo in carrello e tira un sospiro di sollievo.

AirTag 2 traccia ciò che vuoi in modo più accurato

Invece di girare per casa perché non ricordi dove hai lasciato la borsa oppure avere il terrore di perdere zaino, borsone e trolley quando parti… Infilaci dentro un Apple AirTag 2 e stai tranquillo. Questo tracker funziona in modo semplicissimo: lo colleghi al tuo iPhone o iPad ed è subito operativo. Non devi smanettare o impazzire, basta avvicinarlo, tenerlo fermo per qualche secondo e una schermata pop up uscirà sullo schermo mostrandoti che è stato sincronizzato. Dopo questo primo passaggio essenziale, puoi metterlo ovunque e renderlo anche un portachiave acquistando una cover originale o compatibile.

Apple AirTag (seconda generazione): utile per localizzare portachiavi, portafogli e molto altro; funziona emettendo un suono; si configura con un semplice tap da iPhone o iPad

30,4935,00€-13%
In modo automatico, il tracker registra ogni spostamento e mantiene la posizione aggiornata in tempo reale. Con l’upgrade, questo modello offre una funzione ancora più precisa di localizzazione e ti offre informazioni utili per poter ritrovare, eventualmente, ciò che hai smarrito. Il piccolo altoparlante al suo interno è stato potenziato del 50%, ciò significa che con l’app Dov’è di Apple puoi farlo suonare per individuarlo subito. Infine, i nuovi chip evoluti ampliano il raggio d’azione, consentendo di raggiungere distanze ancora più elevate.

La promozione ti aspetta su Amazon

Non temere mai più di perdere qualcosa, usa un Apple AirTag 2 e tira un sospiro di sollievo. Con lo sconto del 13% su Amazon, il prezzo scende a soli 30,49€: compralo subito.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 13 mar 2026

Paola Carioti
13 mar 2026
