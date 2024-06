Apple AirTag a -10€: l'affare è su Amazon (finché dura)

Oggi puoi risparmiare 10 euro sull’acquisto di Apple AirTag, grazie all’offerta di Amazon dedicata al tracker di Cupertino. È il dispositivo più venduto sull’e-commerce all’interno della categoria Elettronica, un aiuto concreto per non perdere i propri oggetti e per ritrovarli in caso di smarrimento. Lo puoi inserire nella valigia o nello zaino oppure agganciare al portachiavi: sta a te decidere come impiegarlo, a seconda delle tue esigenze.

Amazon straccia il prezzo di Apple AirTag

Funziona con tecnologia Ultra Wideband ed è gestito dal chip U1 che la mela morsicata ha progettato internamente a questo scopo. Non ci sono compromessi per la privacy e, sfruttando la connettività Bluetooth, è possibile eseguire la localizzazione di prossimità. Ancora, al suo interno trova posto un piccolo altoparlante che può suonare per rivelarne la posizione, oltre a un accelerometro e altre componenti. Non è tutto: è impermeabile come testimonia la presenza della certificazione IP67 e la batteria CE2032 interna può essere sostituita senza problemi, a differenza di quanto invece accade con molte delle alternative proposte dalla concorrenza. Per saperne di più, dai uno sguardo alla pagina dedicata sull’e-commerce.

Si configura in un attico: l’attivazione e l’associazione al proprio account è immediata e alla portata di tutti, basta un tap per collegarlo all’iPhone o all’iPad. Approfitta dello sconto di 10 euro (-23%) e acquista Apple AirTag al prezzo finale di soli 29 euro, invece di 39 euro come da listino ufficiale. Volendo, ci sono anche i bundle da due unità o più.

Se decidi di effettuare subito l’ordine, l’articolo arriverà a casa tua già entro domani con la consegna gratuita (riservata agli abbonati Prime). Amazon si occupa della vendita e della spedizione, senza passare da intermediari. Il voto medio assegnato da oltre 27.600 recensioni è 4,7/5 stelle. Serve aggiungere altro?