Apple AirTag: nuovo prezzone su Amazon e ritrovi tutto ciò che vuoi

Se hai sempre paura di perdere le tue cose, c’è una soluzione semplice e intelligente per te: Apple AirTag, un accessorio piccolo ed elegante che ti permette di localizzare gli oggetti a cui tieni di più usando il tuo iPhone e l’app Dov’è. E ora puoi acquistarlo su Amazon a soli 28 euro invece di 39 euro, con uno sconto del 28% e la spedizione gratuita con Prime.

Apple AirTag: a cosa serve e come usarlo al meglio

Apple AirTag ha la forma di un piccolo disco rotondo di acciaio inossidabile lucido, resistente all’acqua e alla polvere, che puoi agganciare a borsa, chiavi, zaino o qualsiasi altra cosa. Ha un altoparlante integrato che emette un suono per farti trovare la sua posizione e una batteria sostituibile che dura fino a un anno. Puoi anche personalizzarlo con un’incisione gratuita scegliendo tra testo e emoji.

Per usare l’Apple AirTag basta avvicinarlo al tuo iPhone e seguire il setup magico: in un attimo si collega al tuo dispositivo e appare nell’app Dov’è. Da lì puoi assegnargli un nome e vederlo sulla mappa. Se l’AirTag è nelle vicinanze, puoi usare la funzione “Posizione precisa” che ti mostra la distanza esatta e la direzione in cui si trova, guidandoti con feedback sonori, aptici e visivi.

Se invece il dischetto è lontano, puoi sfruttare la rete Dov’è, formata da centinaia di milioni di iPhone, iPad e Mac in tutto il mondo, che rilevano in modo anonimo e criptato la posizione dell’AirTag e te la comunicano tramite iCloud.

Il dispositivo è del resto progettato per proteggere la tua privacy e scoraggiare i tracciamenti indesiderati: solo tu puoi vedere dov’è il tuo AirTag, che non memorizza i tuoi dati né la tua cronologia di localizzazione. Se l’AirTag di un’altra persona finisce per sbaglio tra le tue cose, il tuo iPhone ti avvisa immediatamente. Puoi anche attivare la modalità Smarrito per mostrare le tue informazioni di contatto quando qualcuno tocca il tuo AirTag con uno smartphone dotato di tecnologia NFC.

Non perdere allora questa occasione: acquista ora l’Apple AirTag a soli 28 euro invece di 39 euro su Amazon. Con la spedizione Prime potrai riceverlo già domani.

