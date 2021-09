Apple AirTag al PREZZO MINIMO di sempre su Amazon

AirTag, la novità di Apple per questo 2021, è un alleato prezioso per ritrovare ogni cosa: dalle chiavi allo zaino, dalla borsa alla valigia o la custodia del laptop: il tracker oggi è proposto al prezzo minimo di sempre su Amazon.

Il tracker di Apple non è mai stato così conveniente

Un dispositivo che si interfaccia con l'assistente virtuale Siri in modo del tutto rispettoso della privacy, per localizzare gli oggetti a cui è associato facendo suonare un cicalino presente all'interno oppure geolocalizzandolo attraverso un'applicazione sullo smartphone. Per tutti gli altri dettagli puoi far riferimento alla scheda del prodotto.

Oggi hai la possibilità di far tuo Apple AirTag al prezzo di 32,88 euro invece di 35,00 euro come da listino. La disponibilità è immediata, così come la consegna a domicilio con spedizione gratuita gestita direttamente da Amazon. Se preferisci, c'è anche il bundle da quattro unità al prezzo di 115,00 euro invece di 119,00 euro.