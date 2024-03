Apple AirTag al PREZZO MINIMO STORICO: lo sconto di Amazon

Approfitta dello sconto proposto da Amazon in questo momento e compra Apple AirTag al suo prezzo minimo storico. È il dispositivo della mela morsicata rispettoso della privacy e dei dati personali, utile per non perdere mai i propri oggetti: dalla valigia quando si è in viaggio allo zaino durante gli spostamenti quotidiani, solo per fare due esempi. Il funzionamento si basa sulla tecnologia Ultra Wideband, vanta l’integrazione con Siri e può contare sulla certificazione IP67 che ne assicura la protezione dall’acqua.

Amazon taglia il prezzo di Apple AirTag

Tra le caratteristiche vale la pena segnalare l’impiego del chip U1 progettato internamente dal gruppo di Cupertino, del Bluetooth per la localizzazione di prossimità, di un altoparlante integrato che all’occorrenza suona per rivelarne la posizione, dell’accelerometro e altro ancora. L’alimentazione avviene attraverso una batteria a bottone di tipo CR2032 che, una volta esausta, può essere sostituita facilmente (a differenza di quanto avviene con molte alternative dei concorrenti). Puoi trovare tutte le altre informazioni sul dispositivo nella scheda sull’e-commerce.

Il processo di configurazione è estremamente semplice e alla portata di tutti: basta un tap per associarlo a un telefono della gamma iPhone o un tablet della serie iPad. Non lasciarti sfuggire l’occasione e metti subito Apple AirTag nel carrello. Lo sconto sul listino proposto da Amazon è applicato in automatico (non è necessario attivare coupon). La qualità del prodotto è testimoniata dalle oltre 25.000 recensioni positive con un voto medio pari a 4,7/5 stelle che sfiora la perfezione.

Se scegli di effettuare l’ordine adesso riceverai il dispositivo già entro domani, potendo contare inoltre sulla spedizione gratuita se hai un abbonamento Prime attivo. Ci sono anche le confezioni da due pezzi, da tre pezzi e da quattro pezzi, tutte in offerta.