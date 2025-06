Apple-Alibaba: accordo AI bloccato in Cina

L’accordo tra Apple e Alibaba per offrire agli utenti le funzionalità AI è stato bloccato dalle autorità cinesi. Questa è l’ennesima conseguenza della guerra commerciale iniziata dall’amministrazione Trump con l’introduzione dei dazi. L’azienda di Cupertino rischia di perdere terreno nei confronti dei produttori locali.

Apple danneggiata dalle tensioni geopolitiche

La partnership era stata confermata dal presidente del consiglio di amministrazione di Alibaba a metà febbraio. La versione cinese di Apple Intelligence doveva essere lanciata con iOS 18.6, ma ora il futuro è incerto. Apple può offrire le funzionalità AI solo in collaborazione con le aziende cinesi, come prevede una legge locale. Il governo può chiedere di accedere ai dati degli utenti e imporre filtri su determinati argomenti.

Prima del rollout dei servizi AI è obbligatorio ricevere l’approvazione dalla Cyberspace Administration of China (CAC). L’autorità ha sospeso l’esame della richiesta arrivata da Apple e Alibaba a causa delle crescenti incertezze geopolitiche tra Cina e Stati Uniti. Trump aveva imposto un dazio del 145% per i beni importati dalla Cina, successivamente ridotto al 30% per 90 giorni.

Questo ritardo potrebbe avere conseguenze negative per i profitti. Molti produttori cinesi, tra cui Oppo, Xiaomi e Huawei offrono già funzionalità AI sui loro smartphone. A metà maggio, la Casa Bianca e il Congresso hanno chiesto informazioni sull’accordo con Alibaba, in quanto Apple potrebbe indirettamente contribuire allo sviluppo delle tecnologie AI per scopi militari.

Secondo il New York Times, l’amministrazione Trump potrebbe aggiungere Alibaba alla famigerata Entity List del Dipartimento del Commercio. Ciò impedirebbe ad Apple di proseguire la collaborazione. In pratica sarebbe quasi impossibile portare le funzionalità AI sugli iPhone venduti in Cina.