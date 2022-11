Apple approva (finalmente) il primo caricabatterie MagSafe per auto

Boost Charge Pro con MagSafe, caricabatterie per auto con supporto magnetico, è il nuovo accessorio prodotto da Belkin. La notizia? È il primo ad essere approvato ufficialmente da Apple, tanto da essere disponibile per il preordine su Apple Store, al momento solo negli Stati Uniti.

Il prezzo è di 99,95 dollari, decisamente più caro rispetto il supporto MagSafe, sempre prodotto da Belkin, disponibile anche nel nostro Apple Store. In quel caso però si tratta di un semplice supporto senza caricabatterie integrato: questo è il primo che garantisce anche la ricarica senza dover utilizzare il cavo, fornendo peraltro 15W di potenza.

Il primo caricabatterie MagSafe per auto approvato ufficialmente da Apple

Il suo funzionamento è simile a quello di tanti supporti compatibili presenti su Amazon. Si attacca direttamente alla bocchetta dell’aria condizionata e tiene sollevato il tuo iPhone grazie al supporto magnetico MagSafe e, in questo caso, mantiene in carica il dispositivo grazie alla ricarica wireless.

A differenza del modello già disponibile, questo nuovo accessorio include un cavo USB-C che ti permette di trasferire l’alimentazione dall’auto al telefono. All’interno della confezione è presente anche un adattatore per caricabatterie per auto da 12V, utile per le persone con vetture più vecchie e che dispongono solo di porte USB-A.

Il sistema ti permette di posizionare il tuo iPhone sia in orizzontale che in verticale, ma il prezzo di 99,95 dollari potrebbe scoraggiare molti, considerato che su Amazon è possibile avere diverse proposte compatibili a prezzi decisamente inferiori.

Certo, con questi dispositivi non è garantita la ricarica rapida, ma una semplice ricarica Qi standard, comunque sufficiente per non lasciar scaricare lo smartphone quando è in uso. Il lancio dell’accessorio è previsto il 14 novembre.