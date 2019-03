Apple Arcade: un abbonamento per i giochi iOS

Dopo News+ e Apple Card tocca ad App Store. Il focus è sui giochi, la categoria di applicazioni più popolare (e redditizia per gli sviluppatori) nell’ecosistema iOS. Il gruppo di Cupertino annuncia, come previsto dalle indiscrezioni, un nuovo servizio: si chiama Apple Arcade e permette di accedere a migliaia di titoli con la sottoscrizione di un abbonamento.

Apple Arcade

Per l’iniziativa, la mela morsicata ha siglato partnership con decine di publisher e software house. Tra queste LEGO, Konami, SEGA, Gallium e Gameloft. I titolo verranno scaricati e funzioneranno senza limitazioni in modalità offline. I genitori avranno a disposizione un sistema di parental control e gli inserzionisti non avranno modo di accedere alle preferenze degli utenti relative ad Arcade.

Così come già visto per News+, anche in questo caso tutti i componenti della famiglia potranno accedere senza alcun costo extra. Il prezzo non è stato svelato. Il servizio debutterà in autunno, in 150 paesi di tutto il mondo.

… in aggiornamento