Apple Arcade: cosa succede quando un gioco viene rimosso

Nelle scorse ore, Apple ha fatto sapere che a stretto giro provvederà a rimuovere ben 15 titoli da Apple Arcade. In concomitanza della diffusione della notizia, in molti hanno iniziato a chiedersi cosa succede quando un titolo viene eliminato dalla raccolta. La risposta è giunta da pochissimo dalla stessa azienda di Cupertino, con la condivisione di un nuovo documento al riguardo.

Apple Arcade: le linee guida sulla rimozione dei giochi

Apple ha infatti pubblicato una nuova pagina sul suo sito Web che va a fornire alcune linee guida su Apple Arcade, spiegando che i giochi rimossi dal catalogo che vengono scaricati prima dell’eliminazione possono continuare ad essere giocati per almeno due settimane dal momento della dipartita. Quando poi il titolo non sarà più riproducibile, l’utente visualizzerà un messaggio apposito.

Nonostante la rimozione, un gioco potrebbe tuttavia continuare ad esistere, cosa che si verifica quando lo sviluppatore decide di rilanciarlo sull’App Store per tutti. In tale circostanza, il gioco potrebbe presentare delle differenza rispetto alla versione designata per Apple Arcade (ad esempio potrebbe avere pubblicità oppure offrire acquisti in-app). Inoltre, va tenuto presente che qualora lo sviluppatore decidesse di cambiare qualcosa ed eliminare il supporto ai salvataggi precedenti gli utenti sarebbero costretti a ricominciare tutto da capo.

Per i giochi che a breve lasceranno Apple Arcade non è ancora noto se saranno poi riproposti su Apple Store oppure no. Ad ogni modo, secondo le indiscrezioni, quando il servizio è stato lanciato, il gruppo della “mela morsicata” ha firmato accordi triennali con un determinato numero di sviluppatori e alcuni di questi sono ormai prossimi alla scadenza.