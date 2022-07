Apple Arcade: 15 giochi presto fuori catalogo

Apple Arcade, il servizio di videogiochi in abbonamento offerto dal colosso di Cupertino che è stato lanciato nel 2019, sta per dire addio a un parco di titoli piuttosto ampio. Non è la prima volta che ciò accade, sia ben chiaro, ma è sicuramente la prima volta che tale pratica va a coinvolgere la bellezza di 15 giochi in un sol colpo.

Apple Arcade: addio a 15 giochi

L’elenco dei titoli che a stresso giro spariranno sono i seguenti: Projection: First Light, Lifeslide, Various Daylife, EarthNight, Atone:, Heart of the Elder Tree, Over the Alps, Dread Nautical, Cardpocalypse, Towaga: Among,, Shadows, Dead End Job, Don’t Bug Me!, Spelldrifter, Spidersaurs, Explottens, BattleSky Brigade: Harpooner.

Il motivo in base al quale l’azienda della “mela morsicata” abbia deciso di rimuovere dal catalogo di Apple Arcade i giochi di cui sopra non è noto. Probabilmente la cosa è riconducibile al fatto che da quando ha debuttato il servizio il catalogo è cresciuto in modo esponenziale e quindi molti titoli non vengono più giocati, di conseguenza Apple potrebbe aver pensato di fare un po’ di “pulizia” per mettere ordine e lasciare più spazio al nuovo.

È altresì lecito interrogarsi riguardo il destino dei giochi di cui sopra: saranno disponibili sull’Apple Store al di fuori dell’abbonamento ad Apple Arcade? Come funzionerà per chi ha delle partite in essere oppure ha sbloccato contenuti extra durante le varie sessioni di gioco? Risposte attualmente non ve ne sono, ma certamente sarà possibile saperne di più durante le prossime settimane, quando verrà effettivamente attuata la rimozione.