Apple Arcade: ecco come accedere gratis a tutto il catalogo di giochi

Apple Arcade è uno dei servizi più interessanti di Apple, grazie a un rapporto qualità/prezzo davvero ottimo. Con un costo di 6,99 euro al mese, infatti, è possibile accedere a un catalogo ricchissimo di giochi (oltre 200), tutti scaricabili sui propri dispositivi Apple (iPhone, iPad, Mac e Apple TV) e da giocare senza acquisti in-game e senza pubblicità.

Ci sono due modi per accedere gratis ad Apple Arcade: il primo è rappresentato dalla prova gratuita di 30 giorni, accessibile per tutti i nuovi utenti che si iscrivono per la prima volta al servizio. Il secondo, invece, consente di ottenere 3 mesi gratis ed è disponibile per chi acquista un nuovo prodotto Apple.

Per verificare la disponibilità di una delle due promo è possibile accedere alla sezione Arcade dell’AppStore tramite il box qui di sotto.

Apple Arcade: ecco come usare gratis il servizio

Come detto in precedenza, sono disponibili due metodi per usare gratis Apple Arcade. Il primo è legato alla prova gratuita di 30 giorni, accessibile per tutti i nuovi utenti che non hanno mai sfruttato il servizio. Basta accedere alla sezione Arcade dell’AppStore per riscattare la promo.

Il secondo sistema permette di ottenere fino a 3 mesi gratis di Apple Arcade. Si tratta di una soluzione riservata a chi ha acquistato un nuovo prodotto Apple, a scelta tra iPhone, iPad, Mac e Apple TV. Entro 90 giorni dall’attivazione del dispositivo, infatti, è possibile richiedere il periodo di prova gratuita di 3 mesi di Apple Arcade, direttamente dall’AppStore.

Terminato il periodo gratuito, Apple Arcade si rinnova al costo di 6,99 euro al mese. Da notare, inoltre, che l’abbonamento è sempre incluso anche con Apple One, servizio che include anche altri abbonamenti proposti da Apple, come iCloud+ e Apple Music.

Per attivare Apple Arcade basta seguire il link qui di sotto.