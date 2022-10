Apple aumenta i prezzi di Apple Music, Apple TV+ e Apple One

Cattive notizie per gli utenti Apple che si servono dei servizi digitali dell’azienda di Cupertino. Nelle scorse ore, infatti, è stato annunciato che a stretto giro Apple Music, Apple TV+ e Apple One subiranno un rincaro che andrà ad interessare in primo luogo gli Stati Uniti e, successivamente, pure gli altri paesi, tra cui dovrebbe essere compresa pure l’Italia, purtroppo.

Apple: ecco i nuovi prezzi di Apple Music, Apple TV+ e Apple One

A riportare la notizia prima di tutti è stato il sito Internet 9to5Mac, affermando di aver avuto modo di parlare con un portavoce dell’azienda della “mela morsicata” che ha dichiarato quanto segue.

I prezzi degli abbonamenti per Apple Music, Apple TV+ e Apple One aumenteranno a partire da oggi. Il passaggio ad Apple Music è dovuto a un aumento dei costi di licenza e, a loro volta, artisti e cantautori guadagneranno di più per lo streaming della loro musica. Continuiamo inoltre ad aggiungere funzionalità innovative che rendono Apple Music la migliore esperienza di ascolto al mondo. Abbiamo introdotto Apple TV+ a un prezzo molto basso perché abbiamo iniziato con pochi programmi e film. Tre anni dopo, Apple TV+ ospita un’ampia selezione di pluripremiate e acclamate serie, lungometraggi, documentari e intrattenimento per bambini e famiglie dei narratori più creativi del mondo.

I nuovi prezzi, nello specifico, sono quelli riportati di seguito.

Apple Music

Individuale: 10,99 dollari al mese (da 9,99 dollari)

Famiglia: 16,99 dollari al mese (da 14,99 dollari)

Annuale individuale: 109 dollari all’anno (da 99 dollari)

Apple TV+

Mensile: 6,99 dollari al mese (da 4,99 dollari)

Annuale: 69 dollari all’anno (da 49,99 dollari)

Apple One