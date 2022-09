Apple TV+: abbonati in aumento, male per la concorrenza

Il mercato dei servizi di video streaming è piuttosto ricco e variegato, su questo non vi sono dubbi, ma nonostante ciò e nonostante l’esistenza di realtà ben consolidate su tale fronte ormai da svariati anni, Apple TV+ sta riuscendo a guadagnare un sempre maggiore numero di abbonati, mentre per la concorrenza non va così bene.

Apple TV+: abbonati in aumento rispetto alla concorrenza

Andando più nello specifico, secondo una recente ricerca condotta da JustWatch, Apple TV+ ha superato il 6% della quota di mercato globale nel periodo che va da gennaio 2021 ad agosto 2022. Ci sono poi HBO Max con il 7% e Disney+ con il 18,2%, Amazon Prime Video che detiene ora una quota di mercato del 24,3% e Netflix che rimane la piattaforma leader del settore e che attualmente detiene una quota del 27,3%.

Gli ultimi mesi si sono quindi rivelati un vero e proprio successo per il servizio di streaming video della “mela morsicata”, con una crescita pari al 29%, mentre Amazon Prime Video e Netflix sono calate rispettivamente del 19% e del 14%.

Apple TV+ è riuscita a guadagnare terreno in special modo perché i film e le serie originali del gruppo di Cupertino hanno già vinto diversi premi, come confermato pure dalle ultime nomination agli Emmy Awards 2022.

Netflix, invece, fa fatica a mantenere i suoi abbonati a causa dei recenti aumenti di prezzo. Per cercare di fronteggiare la situazione è stata recentemente annunciata l’introduzione di un piano supportato dalla pubblicità e la stessa cosa ha scelto di fare Disney+, ma resta da vedere se si riveleranno soluzioni effettivamente efficaci.