Netflix, prezzo in aumento ma non per tutti

L'aumento del prezzo di Netflix è ormai vicino: ultimo mese per le necessarie considerazioni e poi sarà il momento di decidere se accettare il cambio imposto dal gruppo o se proseguire la propria esperienza accettando il nuovo tariffario. Non si tratta di una novità, perché l'aumento è stato stabilito già ad inizio ottobre, ma l'avviso sta arrivando agli utenti poco alla volta in base alle tempistiche del relativo abbonamento

Netflix, ecco come cambia il prezzo

Per qualcuno è scattato già a novembre, per altri scatterà a inizio gennaio: il profilo Premium salirà da 15,99 a 17,99 euro al mese. Si tratta di una scelta molto chiaro a livello strategico, poiché va a pesare su coloro i quali hanno stipulato un abbonamento di questo tipo per condividerne gli estremi con amici o parenti (benché formalmente cosa proibita), così da abbassare il costo medio di accesso alla piattaforma. Del resto se l'abbonamento base costa 7,99 e non abilita nemmeno alla visione in HD, la Premium permette a 4 famiglie di accedere a Netflix a 4 euro al mese in 4K (ora la soglia salirà a 4,5 euro). Poco alla volta questi prezzi sono destinati ad allinearsi, così da traghettare l'utenza verso abbonamenti singoli senza perdere il cuore della community per strada.

Recita la mail inviata:

Ciao [nome],

ci auguriamo che tu stia apprezzando l'ampio catalogo Netflix. Stiamo aggiornando i nostri prezzi per offrirti un'esperienza di intrattenimento che superi sempre le tue aspettative. La tua quota mensile aumenterà a 17,99 € il 2 gennaio 2022. Questo aggiornamento aggiunge valore al tuo abbonamento perché ci consentirà di offrirti storie motivanti, commoventi o che semplicemente migliorano la tua giornata.

Va notato come il cambio di prezzo non coincida con un cambio nel numero di utenze contemporanee possibili. Ciò consente di continuare a usare quattro device contemporaneamente sulla piattaforma e di continuare quindi la medesima esperienza di prima senza contraccolpi. La stretta sulle condivisioni potrebbe passare un giorno attraverso una modifica di questo parametro, ma non è ancora il momento: per ora Netflix tollera e aumenta il prezzo per rendere meno appetibile ogni iniziativa pirata legata agli account condivisi, tollerando temporaneamente le fruizioni amichevoli (ma a prezzo maggiorato).

Mentre apportiamo modifiche ai piani o ai prezzi, ci impegniamo costantemente a migliorare l'esperienza Netflix e a investire in contenuti di qualità per i nostri abbonati in tutto il mondo.

Il cambio, infatti, è limitato al costo: una volta ricevuta la mail di avviso si hanno 30 giorni di tempo per decidere, dopodiché il tariffario applicato è quello nuovo e non ci saranno avvisi ulteriori. Nel frattempo se Netflix può essere una bella idea regalo, ecco come puoi procedere: Amazon mette a disposizione le card prepagate da inviare via mail o da scaricare: è sufficiente indicare la cifra e regalare qualche mese di emozioni. La pagina per la produzione della card è questa.

Edit: la tempistica non è uguale per tutti e in alcuni casi l'aumento è già scattato.