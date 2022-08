Disney+ Basic: tutto sull'abbonamento con pubblicità

Come anticipato nei mesi scorsi, The Walt Disney Company introdurrà una formula di abbonamento supportata dalla pubblicità per il proprio servizio di streaming. Ora sappiamo quale sarà il suo nome, Disney+ Basic, la data di lancio e quanto costerà. Ecco tutti i dettagli sulla sottoscrizione che sarà offerta al fianco di quella più tradizionale.

Tutto su Disney+ Basic: data di lancio e prezzo

Sarà disponibile a partire dall’8 dicembre 2022 negli Stati Uniti. Al momento non sono stati resi noti dettagli a proposito degli altri territori, per i quali bisognerà attendere il 2023. Per la visione dei contenuti con questa modalità sarà necessario far fronte a un prezzo di 7,99 dollari la mese. Qualcuno potrebbe storcere il naso: non è la stessa spesa richiesta attualmente per l’accesso al catalogo senza interruzioni? Sì, è esattamente così. La brutta sorpresa è che quest’ultimo aumenterà, passando a 10,99 dollari al mese (o 109,99 dollari all’anno).

In altre parole, l’abbonamento economico che in molti stavano aspettando, non sarà poi così economico. Oltreoceano ci saranno inoltre opzioni legate alle sottoscrizioni di tipo Bundle che includeranno altre piattaforme come Hulu e ESPN+. In questo caso, l’esborso varierà da 9,99 dollari mensili con pubblicità a 19,99 dollari mensili senza pubblicità.

È inoltre da precisare che per Disney+ Basic non sarà prevista, almeno inizialmente, la possibilità di scegliere un pagamento annuale così da risparmiare.

La notizia ha lasciato molti con l’amaro in bocca. Di fatto, chi non vorrà spendere di più, si troverà a pagare la stessa cifra versata oggi, dovendo però obbligatoriamente fare i conti con le inserzioni pubblicitarie. A questo punto è lecito attendersi l’arrivo di un aumento anche per l’Italia: oggi l’ abbonamento a Disney costa nel nostro paese 8,99 euro al mese oppure 89,90 euro all’anno.

