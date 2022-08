Lightyear: Buzz su Disney+, guardalo in streaming

Arrivato nei cinema solo poche settimane fa, Lightyear: la vera storia di Buzz è da oggi disponibile per lo streaming su Disney . Si tratta del 26esimo lungometraggio d’animazione prodotto da Pixar, dopo Red (anch’esso sulla piattaforma).

Lightyear: la vera storia di Buzz, guardalo in streaming

Ambientata nel 3901, la pellicola racconta le origini di Buzz Lightyear, l’eroe che ha ispirato l’omonimo giocattolo della serie Toy Story. Una storia che mischia gli avvenimenti di diverse linee temporali per raccontare l’abbandono del ranger spaziale (doppiato nella versione italiana da Alberto Boubakar Malanchino), della sua comandante e del loro equipaggio, su un pianeta ostile a 4,2 milioni di anni luce dalla Terra. Il protagonista cerca un modo per tornare a casa, ma la missione si complica quando entrano in scena Zurg e il suo esercito di spietati robot. Di seguito il trailer italiano.

Tra i personaggi rappresentati, oltre ovviamente allo space ranger Buzz Lightyear, ci sono il gatto robot multiuso Sox, Izzy Hawthorne (nipote della comandante Alisha), l’ingenua recluta Mo Morrison e l’anziana Darby Steel piena di inventiva. Ricordiamo che il film può vantare la collaborazione con la scuderia Ferrari: nella versione italiana è presente un cameo del pilota Charles Leclerc.

Un consiglio (senza spoiler) per tutti quelli che si stanno per godere la pellicola in streaming: non abbiate fretta di interrompere la riproduzione alla fine, aspettate che termino i titoli di coda, c’è una sorpresa ad attendervi.

Per le ultime uscite sulla piattaforma rimandiamo a un articolo dei giorni scorsi. Hai due opzioni a disposizione per abbonarti a Disney : con la sottoscrizione annuale risparmi due mesi rispetto a quella mensile, grazie allo sconto pari a oltre il 15%.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.