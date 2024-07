Le beta pubbliche di iOS 18, iPadOS 18, macOS Sequoia e gli altri

Apple ha rilasciato le prime beta pubbliche di iOS 18, iPadOS 18, macOS Sequoia e watchOS 11. Le versioni beta sono state lanciate senza le grandi funzionalità di Apple Intelligence annunciate da Apple alla WWDC 2024, che saranno disponibili nelle versioni beta per i dispositivi compatibili nel corso dell’autunno.

Per provare in anteprima gli aggiornamenti software di Apple prima del loro arrivo ufficiale, è sufficiente iscrivere il proprio ID Apple (che presto diventerà un account Apple) al programma Apple Beta Software Program.

Apple Intelligence: il filo conduttore degli aggiornamenti 2024

Sebbene non sarà disponibile in beta fino all’autunno, Apple Intelligence, l’AI generativa di Apple, rappresenta il tema centrale degli aggiornamenti di quest’anno. Integrata nel software 2024 di ogni piattaforma, Apple Intelligence combina l’elaborazione sul dispositivo e nel cloud, includendo anche l’integrazione opzionale di ChatGPT. Questa novità porta con sé una Siri superpotenziata, evidenziazioni e sommari di Safari, strumenti di scrittura avanzati e molto altro ancora.

iOS 18: maggiore personalizzazione e funzionalità innovative

La prima beta pubblica di iOS 18 offre un controllo senza precedenti sulla schermata iniziale, consentendo agli utenti di posizionare app e widget in qualsiasi punto dello schermo e persino di modificare i colori delle icone delle app per creare un’estetica unificata.

Il Centro di controllo è stato ridisegnato per un accesso più semplice alle levette più utilizzate, incluse le nuove opzioni di personalizzazione. Inoltre, l’app Foto ha subito la sua più grande revisione fino ad oggi, mentre Messaggi include nuove funzionalità di formattazione ed effetti.

iPadOS 18: nuove app native e funzioni di scrittura intelligente

iPadOS 18 riprende molte delle modifiche introdotte in iOS 18, aggiungendo per la prima volta un’app Calcolatrice nativa e funzioni di scrittura intelligente. L’app Calcolatrice include una nuova funzione Note matematiche per la Apple Pencil (o la tastiera), in grado di valutare espressioni, assegnare variabili e tracciare grafici in tempo reale.

Lo strumento Smart Script dell’app Note, invece, corregge la scrittura approssimativa mantenendo l’aspetto della calligrafia originale e trasforma le registrazioni in trascrizioni audio ricercabili.

macOS Sequoia: iPhone Mirroring, app Passwords e Window Tiling

macOS Sequoia introduce iPhone Mirroring, che consente di visualizzare e controllare lo schermo del telefono direttamente dal Mac. La nuova app Passwords estrae le credenziali memorizzate da iCloud Keychain e dalle impostazioni di Safari, inserendole in un’app indipendente. Window Tiling permette di incastrare “magneticamente” le finestre in vari schemi a griglia, in modo simile alla funzione Snap di Microsoft in Windows 11. Infine, le nuove funzioni per le videochiamate consentono di sostituire lo sfondo con immagini integrate o foto personali.

watchOS 11: personalizzazione degli Anelli attività e monitoraggio avanzato della salute

watchOS 11 introduce la possibilità di mettere in pausa gli Anelli attività giornalieri quando necessario, senza perdere le strisce. Gli utenti possono anche modificare gli obiettivi in base al giorno della settimana e personalizzare le metriche visualizzate dall’app Fitness.

La nuova app Vitals amplia il monitoraggio del sonno, mostrando a colpo d’occhio se una qualsiasi metrica notturna si discosta dalla norma, mentre uno strumento per il carico di allenamento misura l’impatto dell’intensità dell’allenamento sul corpo nel tempo.

Come installare le beta pubbliche di Apple

Per installare le beta pubbliche di Apple, è necessario prima registrare il proprio ID Apple al sito web Apple Beta Software Program. Successivamente, sul dispositivo, bisogna andare in Impostazioni > Generali > Aggiornamento software, scegliere il menu Aggiornamenti beta, selezionare l’opzione Beta pubblica e installare l’aggiornamento nella schermata Aggiornamento software.