Apple lancerà una nuova app “Passwords” per iOS 18 e macOS 15

Secondo quanto riportato da Bloomberg, Apple è pronta a introdurre un nuovo strumento indipendente per la gestione delle password e delle passkey, che funzionerà su un’ampia gamma di dispositivi, tra cui iPhone, iPad, Mac, Vision Pro e persino PC Windows.

La nuova app “Passwords”

La nuova app, denominata “Passwords“, mira ad aiutare gli utenti a gestire in modo più efficiente le proprie informazioni di accesso. Si prevede che Apple presenterà ufficialmente questa novità durante l’imminente evento Worldwide Developers Conference (WWDC) in programma la prossima settimana, dal 10 al 14 giugno.

Attualmente, Apple consente già di salvare le password su dispositivi come iPhone, iPad o Vision Pro utilizzando iCloud Keychain. La nuova app “Passwords” si sincronizzerà in modo simile, ma offrirà una maggiore organizzazione, suddividendo gli accessi in diverse categorie, come account, reti Wi-Fi e passkey.

Supporto esteso anche a Windows

Una delle caratteristiche più interessanti della nuova app “Passwords” è l’estensione del supporto anche ai PC Windows. Tuttavia, al momento non sono disponibili informazioni riguardo al possibile supporto per il sistema operativo Android.

Si prevede che la nuova app farà il suo debutto con il lancio di iOS 18, iPadOS 18 e macOS 15. Secondo quanto riportato da Bloomberg, “Passwords” sarà in grado di generare e memorizzare password, offrendo funzionalità simili a quelle di noti gestori di password come LastPass e 1Password.

Funzionalità aggiuntive e anticipazioni sulla WWDC

Oltre alla gestione delle password, Bloomberg ha evidenziato altre caratteristiche della nuova app, tra cui l’autofill per nomi utente e password e la possibilità di creare codici di autenticazione, in modo simile a quanto offerto da Google Authenticator.

L’edizione 2024 della WWDC si preannuncia ricca di novità, con Apple che dovrebbe rivelare un gran numero di nuove funzionalità. Le indiscrezioni suggeriscono l’introduzione di nuove funzioni di intelligenza artificiale per l’iPhone in iOS 18, oltre a una significativa revisione dell’assistente virtuale Siri.