Apple Developer si aggiorna per la WWDC 2024: adesivi e novità

L’attesissima conferenza annuale degli sviluppatori di Apple, la WWDC 2024, si svolgerà dal 10 al 14 giugno. In vista dell’evento, il colosso di Cupertino ha aggiornato l’app Apple Developer, fornendo dettagli su keynote, sessioni e laboratori one-to-one con ingegneri e designer Apple durante la conferenza.

Nuovi stickers in arrivo

L’aggiornamento dell’app Apple Developer alla versione 10.6 porta con sé una serie di nuovi adesivi Apple, tra cui le cuffie Vision Pro, il logo Apple, l’Apple Park, il Macintosh e altri stickers emoji. Questi adesivi possono essere utilizzati in app come iMessage, rendendo le conversazioni ancora più divertenti e personalizzate.

Per accedere ai nuovi adesivi WWDC, basta aprire una conversazione iMessage, toccare il pulsante “+” nell’angolo in basso a sinistra, selezionare l’opzione Adesivi nel menu e navigare fino alla scheda Apple Developer nella barra degli adesivi.

L’app Apple Developer si rinnova

L’app Apple Developer, progettata per aiutare gli sviluppatori a rimanere aggiornati su notizie e video relativi alle piattaforme Apple, ha ricevuto alcune nuove funzionalità e miglioramenti in vista del keynote di apertura di lunedì.

Tra le novità, l’app suggerisce ora un video correlato da riprodurre al termine di un video e consente di toccare la miniatura di un video per visualizzarlo a schermo intero quando l’iPhone è in modalità orizzontale. Inoltre, Apple ha risolto alcuni bug e ha reso l’app pronta per lo streaming di tutte le sessioni della WWDC 2024.

L’app Apple Developer è disponibile gratuitamente sull’App Store per iPhone, iPad, Mac e Apple Vision Pro.

Cosa aspettarsi dalla WWDC 2024

La WWDC 2024 prenderà il via il 10 giugno con un evento di apertura preregistrato, durante il quale Apple presenterà iOS 18, iPadOS 18, macOS 15, visionOS 2 e molto altro. La stampa e alcuni sviluppatori selezionati assisteranno all’evento direttamente dall’Apple Park.

Subito dopo il keynote, alle 13.00 PDT del 10 giugno, si terrà un Platforms State of the Union, trasmesso in diretta streaming nell’app Apple Developer e sul sito web dedicato agli sviluppatori. Durante la WWDC, ci si aspetta che Apple annunci numerose nuove funzionalità di intelligenza artificiale generativa per i suoi dispositivi, come l’integrazione di ChatGPT nel prossimo sistema operativa iOS.

Oltre alle funzioni AI, Apple dovrebbe annunciare anche un restyling per l’app Impostazioni e migliorie al Centro di controllo.

Nel corso della settimana, gli sviluppatori avranno l’opportunità di interagire con gli esperti di Apple, pronti ad assisterli nell’implementazione delle ultime funzionalità e tecnologie delle prossime piattaforme software nelle loro applicazioni.