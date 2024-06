WWDC 2024 Apple: nuovo Centro di controllo su iOS e altre novità

Mentre l’attenzione del mondo tech è rivolta verso l’integrazione dell’intelligenza artificiale nei prodotti Apple, l’azienda di Cupertino ha in serbo molto di più per la prossima conferenza degli sviluppatori WWDC. Oltre a potenziare Siri con nuove capacità basate sull’AI, Apple sta preparando un restyling completo di elementi chiave del sistema operativo, come le app Impostazioni, il Centro di controllo, Messaggi e Mail, sia per iOS che per macOS.

Una nuova veste per l’app Impostazioni e migliorie al Centro di controllo

Secondo quanto riportato da Mark Gurman nella sua newsletter Power On per Bloomberg, l’app Impostazioni di iOS e macOS subirà un profondo rinnovamento. L’obiettivo è quello di offrire un’interfaccia utente più pulita e intuitiva, con una migliore organizzazione delle opzioni e una ricerca più efficiente. Questo restyling promette di semplificare la navigazione e rendere più accessibili le impostazioni del sistema.

Il Centro di controllo di iOS, il menu a scorrimento che consente l’accesso rapido alle impostazioni più utilizzate, vedrà l’introduzione di un nuovo widget musicale e di miglioramenti nella gestione degli elettrodomestici intelligenti. Sebbene i dettagli specifici non siano stati rivelati, si può immaginare una maggiore personalizzazione dei dispositivi visualizzati e una migliore integrazione con l’ecosistema domestico intelligente.

Novità per Messaggi e Mail

L’app Messaggi di Apple si arricchirà di una nuova funzione che consentirà di animare singole parole all’interno di un messaggio di testo, aggiungendo un tocco di creatività e dinamismo alle conversazioni. Inoltre, verranno introdotte nuove icone Tapback, le reazioni in stile emoji che appaiono quando si preme a lungo un messaggio.

L’app Mail, invece, riceverà diversi miglioramenti non specificati, ma che promettono di ottimizzare l’esperienza di gestione della posta elettronica.

visionOS 2.0 e app di terze parti native

Apple dovrebbe annunciare anche visionOS 2.0, la nuova versione del sistema operativo dedicato ai visori di realtà aumentata e virtuale. Una delle novità più attese è l’introduzione di versioni native delle app di terze parti, che attualmente sono limitate a versioni per iPad delle app Apple come Home, Calendar, Podcast e Pages. Questo passo avanti potrebbe aprire nuove possibilità per gli sviluppatori e arricchire l’ecosistema di visionOS.

L’intelligenza artificiale al centro della scena

Nonostante i numerosi aggiornamenti previsti, l’obiettivo principale di Apple alla WWDC 2024 sarà l’intelligenza artificiale. Si parla di una funzione rivoluzionaria che permetterà a Siri di offrire assistenza contestuale all’interno delle app, senza alcuna impostazione da parte degli utenti o degli sviluppatori. Basandosi sull’analisi delle attività svolte sul dispositivo, Siri potrebbe suggerire azioni come il riassunto delle riunioni, il ritaglio delle foto o lo spostamento delle note tra cartelle.