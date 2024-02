Apple Vision Pro 2 uscirà nel 2025 e sarà più economico

L’Apple Vision Pro è stato uno dei prodotti più attesi e discussi degli ultimi anni. Si tratta di un visore per la realtà VR/AR che promette di rivoluzionare il modo di interagire con il mondo digitale. Tuttavia, non tutti sono rimasti soddisfatti del suo lancio, soprattutto a causa del suo prezzo elevato. Nonostante questo, molti consumatori sono già incuriositi dalla prospettiva di una seconda generazione, che potrebbe arrivare prima del previsto.

Project Alaska: il futuro dell’Apple Vision Pro

Il Vision Pro ha fatto molto parlare di sé nei primi giorni dopo il suo debutto, quando era possibile vederlo indossato da persone di ogni tipo in situazioni diverse e divertenti. Ma la novità si è presto affievolita, e Apple ha dovuto affrontare una forte ondata di restituzioni da parte dei clienti insoddisfatti. Le ragioni sono molteplici, ma anche il contesto attuale ha influito su questo fenomeno.

La domanda che tutti si pongono ora è: quando uscirà l’Apple Vision Pro 2? Le fonti sono contrastanti. Alcune, come The Elec, Omdia e l’analista Ming-Chi Kuo, prevedono il 2027. Queste si basano sulle difficoltà della catena di approvvigionamento e sull’ambizione di Apple di migliorare notevolmente la tecnologia dei display attuali.

Altre, come MacRumors, anticipano una possibile uscita alla fine del 2025 o all’inizio del 2026, evidenziando gli sforzi di Apple per mantenere il passo dell’innovazione. In ogni caso, sembra che Apple abbia già in programma almeno tre modelli di Vision Pro.

Apple Vision Pro 2: cosa aspettarsi

Il secondo modello, conosciuto internamente come Project Alaska, conserverebbe l’estetica del primo, ma con alcune migliorie significative, soprattutto per quanto riguarda il posizionamento degli altoparlanti e la qualità del display. I primi prototipi mostrano che i bordi saranno più semplici per offrire un’esperienza più immersiva. Potrebbe anche essere più economico, ma il prezzo resterebbe comunque alto come da tradizione Apple.

Oltre all’hardware, Apple dovrebbe anche perfezionare visionOS, il sistema operativo del suo visore. Sono attesi importanti aggiornamenti del software, con lo scopo di migliorare l’interazione tra l’utente, il Mac, l’iPhone e il mondo delle app di terze parti. La versione 2.0 di visionOS dovrebbe essere presentata alla WWDC 2024.