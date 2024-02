Apple Vision Pro: molti, troppi resi negli USA

A poche ore di distanza dall’entrata a gamba tesa di Mark Zuckerberg su Vision Pro, il visore Apple sembra dover fare i conti con un problema ancora più grande: quello relativo ai resi. Domani scadranno le due settimane successive al lancio (del 2 febbraio) e sarà l’ultimo giorno utile per effettuare la restituzione del dispositivo, chiedendo un rimborso completo della spesa. A quanto pare, molti stanno ricorrendo a questa opzione per recuperare i 3.499 dollari sborsati.

I resi di Vision Pro preoccupano Apple?

Un’anomalia per un articolo della mela morsicata. Dal gruppo di Cupertino non sono giunte dichiarazioni in merito, ma un’indicazione sul numero di coloro che hanno scelto di separarsi dal prodotto arriva dal sondaggio su X (il cui risultato è comunque da prendere con le pinze) proposto dalla redazione del sito Cult of Mac: intorno al 45% degli acquirenti, quasi la metà.

people are starting to return their Apple Vision Pro headsets because they’re uncomfortable to wear. I don’t wanna say I told you so, but… https://t.co/JW02kjyIX0 pic.twitter.com/jwdDX6oMkC — Tom Warren (@tomwarren) February 14, 2024

Quali sono le ragioni di quella che può essere definita come una restituzione di massa? Al momento si può far riferimento esclusivamente alle prime recensioni pubblicate e alle condivisioni sui social network. I principali fattori sembrano poter essere individuati nel peso eccessivo del visore che renderebbe scomodo indossarlo nelle sessioni più lunghe, nell’utilizzo che isolerebbe in modo eccessivo dall’ambiente circostante e nella sostanziale assenza di applicazioni tali da renderlo godibile nel quotidiano. Quest’ultimo è un aspetto su cui ci siamo già concentrati in passato.

È inoltre da considerare il suo prezzo elevato. Per chi non è rimasto affascinato o del tutto convinto dal primo contatto con Vision Pro, la prospettiva di recuperare 3.499 dollari è particolarmente allettante. E la politica di reso adottata da Apple da sempre non pone particolari ostacoli, a patto che il dispositivo e il suo packaging siano integri.

Che fine faranno i visori restituiti? Una volta ricevuti, il team della mela morsicata li rimetterà a nuovo e li proporrà in vendita attraverso lo store ufficiale come ricondizionati certificati, con uno sconto significativo.