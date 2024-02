Mark Zuckerberg: Quest 3 è migliore di Vision Pro

Secondo Mark Zuckerberg, il Quest 3 è migliore di Vision Pro per la maggioranza delle attività eseguite dagli utenti. Il CEO di Meta ha pubblicato un video su Instagram per descrivere i principali pregi e difetti del visore di Apple. Questi ultimi sono stati evidenziati anche dal noto Mark Gurman di Bloomberg.

Quest 3 è un prodotto migliore

Zuckerberg afferma di aver testato il Vision Pro per diversi giorni. Il CEO di Meta è rimasto impressionato da alcune caratteristiche hardware, in particolare l’elevata risoluzione dei display e i sensori per il tracciamento degli occhi, sottolineando che quest’ultima tecnologia verrà aggiunta nei futuri visori Quest.

Zuckerberg ha elencato però molti difetti del Vision Pro. Il primo è il comfort di utilizzo. Il Quest 3 è più leggero (circa 120 grammi in meno), quindi può essere indossato più a lungo. Inoltre ha un campo visivo più ampio, non servono fili perché la batteria è integrata e la qualità delle immagini passthrough è superiore.

Il CEO ritiene che il sistema di input con tracciamento delle mani e controller del Quest 3 sia un’opzione migliore (il Vision Pro non ha controller). Zuckerberg ha evidenziato anche la disponibilità di poche app che sfruttano l’hardware del Vision Pro, mentre c’è una libreria più vasta per Quest 3. Infine ha sottolineato che il Vision Pro costa sette volte di più.

In definitiva, Zuckerberg pensa che Quest 3 sia un prodotto migliore. Il Vision Pro è tuttavia un visore di fascia alta, per cui dovrebbe essere confrontato con il Meta Quest Pro.