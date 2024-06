Apple ID diventa Apple Account, ufficiale il cambio di nome

Apple ha confermato il cambiamento del nome da “Apple ID” a “Apple Account” in iOS 18, iPadOS 18, macOS Sequoia e watchOS 11.

“Con il rilascio di iOS 18, iPadOS 18, macOS Sequoia e watchOS 11, Apple ID è stato rinominato in Apple Account per garantire un’esperienza di accesso coerente tra i servizi e i dispositivi Apple e si basa sulle credenziali esistenti dell’utente“, ha scritto Apple in un post sulla sua Newsroom.

Per il momento, il nome “Apple ID” rimane in alcuni luoghi, come la pagina di accesso all’ID Apple sul web. Tuttavia, il passaggio completo ad “Apple Account” dovrebbe essere completato con il rilascio pubblico di iOS 18 e degli altri aggiornamenti software nel corso dell’anno.

Il valore affettivo dell’ID Apple

Il cambiamento non è una sorpresa assoluta, visto che era stato annunciato all’inizio dell’anno. E anche se gli Apple ID esistono da molto tempo, ma effettivamente “Apple Account” sembra molto più chiaro di “Apple ID”. L’Apple ID è stato utilizzato per oltre due decenni e aveva un grande valore affettivo per molti utenti. Tuttavia, questo switch segna un passo avanti verso una maggiore chiarezza e semplicità.

Le altre novità in arrivo per i servizi Apple

Oltre al rebranding da “Apple ID” ad “Apple Account”, Apple ha annunciato anche altre nuove funzionalità in arrivo, quali:

Apple Maps : gli utenti potranno navigare all’interno dei parchi nazionali degli Stati Uniti in modo più dettagliato, con mappe migliorate che includono sentieri escursionistici, punti panoramici, aree picnic e altro ancora. Questo permetterà di pianificare gite e itinerari più facilmente.

: gli utenti potranno navigare all’interno dei parchi nazionali degli Stati Uniti in modo più dettagliato, con mappe migliorate che includono sentieri escursionistici, punti panoramici, aree picnic e altro ancora. Questo permetterà di pianificare gite e itinerari più facilmente. Apple Cash : sarà possibile inviare e ricevere denaro tramite Apple Cash avvicinando semplicemente due iPhone, senza dover condividere dati personali come numero di telefono o email. Questo velocizzerà le transazioni tra amici.

: sarà possibile inviare e ricevere denaro tramite Apple Cash avvicinando semplicemente due iPhone, senza dover condividere dati personali come numero di telefono o email. Questo velocizzerà le transazioni tra amici. Fitness+: l’app di fitness è stata ridisegnata con una nuova interfaccia utente e include ora raccomandazioni personalizzate su allenamenti e meditazioni basate sui gusti e le preferenze dell’utente. Questo permetterà di trovare più facilmente i contenuti migliori per i propri obiettivi.

Per la serie… Apple è sempre sul pezzo!