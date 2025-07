Apple: BOE diventa il primo fornitore di display per i MacBook

Il produttore cinese di display BOE ha battuto la concorrenza e ha portato a casa il titolo di primo fornitore di pannelli per i MacBook di Apple nel 2025, sebbene il nuovo dominio dell’azienda potrebbe non durare a lungo con i modelli OLED di MacBook Pro che sono attesi per il prossimo anno.,

Apple: BOE è il principale fornitore di pannelli per i MacBook nel 2025

Secondo la società di ricerche di mercato Omdia, BOE dovrebbe ottenere il 51% degli ordini di pannelli per i MacBook quest’anno, il che costituisce un notevole balzo in avanti rispetto al 39% del 2024. L’aumento è principalmente attribuito all’approvvigionamento ampliato da parte del colosso di Cupertino di pannelli LCD per la gamma MacBook Air.

Si prevede che BOE spedirà circa 11,5 milioni di unità ad Apple nel 2025. Sarà pertanto la prima volta in assoluto che il produttore cinese fornirà più della metà dei pannelli utilizzati sui MacBook.

Occorre altresì considerare che quest’anno la “mela morsicata” acquisterà complessivamente circa 22,5 milioni di pannelli per i MacBook, con un aumento dell’1% anno su anno. Sebbene l’incremento del volume degli appalti sia modesto, la ridistribuzione degli ordini tra i fornitori è considerevole.

LG Display è stato storicamente il principale fornitore di display per i MacBook, ma adesso si prevede che spedirà solo 8,48 milioni di unità nel 2025, corrispondenti a una quota di mercato del 35%. Ciò segna un calo del 12,2% nel volume delle spedizioni di LG Display e una diminuzione del 9% della sua quota rispetto all’anno precedente.

Sharp, invece, continua a fornire pannelli mini-LED per il MacBook Pro e si prevede che spedirà 3,1 milioni di unità al gruppo capitanato da Tim Cook nel 2025. Questo rappresenta un calo del 20,8% anno su anno del volume delle spedizioni e corrisponde a una quota di mercato del 14%.

Omdia ritiene che l’indebolimento della domanda per i modelli MacBook Pro abbia influenzato i volumi di fornitura di LG Display e Sharp, poiché Apple reindirizza una percentuale maggiore di ordini a BOE.