Apple Business Connect: informazioni aziendali su Maps

Apple ha annunciato un nuovo tool gratuito che permette alle aziende di creare e modificare le schede informative su Apple Maps. Business Connect è una versione migliorata del servizio Apple Business Register. È possibile inserire e aggiornare i dati attraverso un portale dedicato. Google offre un simile tool (Business Profile) da quasi 18 anni.

Apple Business Connect: informazioni utili su Maps

Apple Business Register consente alle aziende di aggiornate le informazioni che vengono fornite da partner esterni, tra cui Yelp, Foursquare e Tripadvisor. La collaborazione con Yelp non verrà interrotta, in quanto gli utenti possono inserire foto, scrivere recensioni ed effettuare prenotazioni. Apple Business Connect permette di avere un controllo maggiore sulle informazioni, quindi le aziende possono modificare e integrare i dati.

L’accesso al servizio avviene tramite Apple ID. Dopo aver superato la verifica, i proprietari degli esercizi commerciali vedranno la “business place card”, in cui inserire logo, foto, orari di apertura, indirizzi e numeri di telefono. È possibile anche cambiare categoria, aggiungere una sottocategoria e fornire altre utili informazioni, ad esempio se è disponibile il WiFi gratuito o se il locale è privo di barriere architettoniche.

Le aziende possono inoltre aggiungere i pulsanti Action che consentono agli utenti di effettuare un ordine e prenotare un tavolo al ristorante o una camera in hotel. Tutte queste funzionalità sono disponibili in tutto il mondo. Sarà inizialmente un’esclusiva statunitense la sezione Showcases che permette di mostrare offerte speciali, promozioni e prodotti stagionali.

Apple Business Connect è principalmente dedicato a Maps, ma può essere sfruttato anche in altre app, tra cui Messaggi e Wallet. I dati delle aziende potrebbero essere utilizzati anche in un ipotetico motore di ricerca, come avviene per Google.

