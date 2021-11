Apple Business Essentials: gestione device per PMI

Le PMI non hanno un dipartimento IT che si occupa della gestione dei dispositivi utilizzati dai dipendenti. Apple ha quindi sviluppato Business Essentials, un servizio in abbonamento che offre inoltre storage su iCloud, supporto telefonico e riparazione on-site con Apple Care+. Attualmente è disponibile in versione beta solo negli Stati Uniti e per aziende con un massimo di 500 dipendenti.

Business Essentials a partire da 2,99 dollari/mese

Apple spiega che Business Essentials supporta le piccole aziende nella gestione dei dispositivi, dal setup iniziale agli aggiornamenti di sicurezza. Utilizzando le Collections è possibile configurare impostazioni e app per singoli dipendenti, gruppi e dispositivi. Ad esempio, quando un dipendente effettua l'accesso con le credenziali di lavoro sul proprio iPhone o quello aziendale, Collections applica automaticamente le impostazioni della VPN e la password WiFi.

Dopo aver creato un gruppo è sufficiente assegnare una Collections per impostare tutti i device dei dipendenti appartenenti al gruppo. Viene inoltre installata l'app Business Essentials, dalla quale è possibile scaricare le app aziendali. Il servizio offre anche un account iCloud per lo storage dei file, il backup e la collaborazione sui documenti.

Business Essentials include varie funzionalità per la sicurezza: FileVault per la crittografia full-disk dei Mac, Activation Lock per bloccare i dispositivi persi o rubati e User Enrollment per creare una separazione crittografica dei dati aziendali da quelli privati, se il dipendente usa il suo device.

Il supporto telefonico 24/7 e la riparazione on-site sono opzionali e inclusi nel piano Apple Care+ per Business Essentials. I prezzi sono 2,99 dollari/mese (un dispositivo e 50 GB di spazio su iCloud), 6,99 dollari/mese/utente (fino a tre device e 200 GB di storage) e 12,99 dollari/mese/utente (fino a tre device e 2 TB di storage). Il servizio sarà disponibile per tutti a partire dalla primavera 2022.