Apple: cambiare batteria su iPhone, iPad e MacBook costerà di più

Tra qualche settimana, le tariffe fissate per effettuare la sostituzione della batteria di iPhone, iPad e MacBook subiranno dei rincari e purtroppo non si tratta nemmeno di cifre di poco conto. La cattiva notizia giunge direttamente da Apple, la quale ha provveduto a inserire una nota apposita nelle rispettive sezioni del supporto.

Apple: nuovi prezzi per sostituire la batteria su iPhone, iPad e Mac

Andando più in dettaglio, i rincari ci saranno a partire dal giorno 1 marzo 2023, anche in Italia, e riguarderanno tutti i modelli di iPhone precedenti ad iPhone 14 e tutti i modelli di MacBook Air, MacBook Pro e MacBook, oltre che alcuni modelli di iPad.

Per la precisione, per iPhone è indicato che la tariffa della sostituzione della batteria fuori garanzia andrà ad aumentare di 24 euro: per iPhone 13/12/11/XS/XR/X si passa dai dai 75 euro attuali si passerà a 99 euro e per iPhone 8/7/6s/6/SE: dai 55 euro attuali si passerà a 79 euro.

Per i MacBook è indicato che sostituire la batteria fuori garanzia costerà 36 euro in più per la serie Air e 60 euro in più per quella Pro e per la gamma base: per MacBook Air si va dai 149 euro attuali a 185 euro, mentre per MacBook Pro e MacBook dai 229 euro attuali ai 289 euro.

Per quel che concerne iPad, è indicato che la tariffa aumenta di 40 euro per la sostituzione fuori garanzia, passando dai 108,99 euro attuali a 148,99 euro, e ad essere interessanti sono i seguenti tablet: iPad Pro da 12,9 pollici (5a generazione e modelli precedenti): iPad Pro da 11 pollici (3a generazione e modelli precedenti), iPad Pro da 10,5 pollici, iPad,,, Pro da 9,7 pollici, iPad mini (6a generazione e modelli precedenti) e iPad Air (5a generazione e modelli precedenti).

Ovviamente gli aumenti non andranno a interessare coloro che dispongono di garanzia AppleCare+, la quale copre anche la batteria e permette la sostituzione gratuita qualora dovesse risultare che questa dovesse mantenere meno dell’80% della capacità d’origine.

