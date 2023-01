Apple ha cancellato il lancio del nuovo iPhone SE

Come ipotizzato a fine dicembre 2022, Apple ha cancellato il lancio dell’iPhone SE 4, inizialmente previsto per il 2024. La notizia arriva dal noto Ming-Chi Kuo di TF International Securities che ha ricevuto informazioni dai fornitori dell’azienda di Cupertino. L’analista ha inoltre comunicato che la produzione di massa del visore AR/VR è stata posticipata alla fine del secondo trimestre.

Nessun iPhone SE 4 nel 2024

L’iPhone SE è lo smartphone più economico di Apple e l’unico con design tradizionale, ovvero con cornici piuttosto evidenti e Touch ID. Il primo modello è stato annunciato nel 2016, mentre i due successivi sono arrivati nel 2020 e 2022. Ming-Chi Kuo aveva previsto un ritardo nella produzione o la cancellazione della quarta generazione, in quanto lo smartphone non è tra i preferiti degli utenti. Inoltre la modifica del design (full screen) comporterà un incremento dei costi.

I fornitori di Apple hanno ora comunicato che l’iPhone SE 4 non verrà annunciato nel 2024. Ovviamente non c’è nulla di ufficiale, ma Ming-Chi Kuo è una fonte piuttosto affidabile. L’attuale iPhone SE 3 rimarrà quindi in catalogo per almeno altri tre anni.

Per Qualcomm è un’ottima notizia, se confermata. Apple voleva infatti utilizzare il suo modem 5G nel prossimo iPhone SE, prima di integrarlo negli iPhone 16. La cancellazione dell’iPhone SE 4 significa che Qualcomm dovrebbe rimanere il fornitore esclusivo dei modem 5G anche per gli iPhone 16 del 2024.

Secondo l’analista, Apple ha incontrato alcuni problemi durante lo sviluppo del visore AR/VR. Il dispositivo non avrebbe superato il test di caduta e non sarebbero ancora pronti tutti i tool software. La produzione di massa verrà quindi posticipata alla fine del secondo trimestre o al terzo trimestre 2023. All’inizio del mese, The Information ha rivelato numerose specifiche del visore.

