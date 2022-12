iPhone SE 4: produzione ritardata o addirittura annullata

iPhone SE 4 potrebbe arrivare sul mercato in ritardo oppure potrebbe non essere mai lanciato. Stando infatti a quanto dichiarato nel corso delle ultime ore da Ming-Chi Kuo, in base a quanto riferito dalle fonti del noto analista, Apple avrebbe intenzione, nella migliore delle ipotesi, di rimandare il lancio della quarta generazione del suo smartphone “low cost” oppure, nella peggiore delle circostanze, di cancellarlo del tutto.

iPhone SE 4: produzione rimandata al 2024 o annullata del tutto

La decisione sarebbe dettata, stando a quanto ritenuto da Kuo, da vari fattori, tra cui il sempre minore interesse verso gli iPhone appartenenti alla fascia media del mercato e quelli pensati come alternative alle versioni Pro. Quanto accaduto al lancio iPhone 14 Plus è un evidente esempio di questo “andazzo”: i clienti hanno mostrato scarsissimo interesse per il dispositivo, riversandosi in gran parte su iPhone 14 Pro e Pro Max.

A gravare sulla possibilità di rimandare o annullare il lancio di iPhone SE 4 ci sarebbe però anche il cambio di design che è in programma da tempo. In base alle più recenti indiscrezioni, il successore di iPhone SE 2022 dovrebbe infatti adottare un design full screen simile a quello di iPhone XR, ma ciò potrebbe portare a un netto aumento dei costi di produzione e di sviluppo del dispositivo, il che lo renderebbe poco interessante per Apple e per i consumatori nel caso in cui il prezzo di vendita dovesse tenere conto dei margini che l’azienda di Cupertino tiene con i suoi prodotti.

Chiaramente, occorre tenere presente che si tratta di rumors in merito ad un prodotto a cui mancano ancora svariati mesi al lancio e che, di conseguenza, potrebbero rivelarsi del tutto o in parte inesatti.

