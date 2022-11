iPhone SE 4: Apple non ha ancora scelto il design

Le ultime indiscrezioni suggerivano che iPhone SE 4, il nuovo smartphone “low cost” del gruppo di Cupertino, successore di quello lanciato quest’anno, avrebbe presentato un design ispirato a quello del modello XR, con un display LCD da 6,1 pollici. Stando però ai nuovi rumors, in realtà le fattezze estetiche del futuro device non sarebbero state ancora definite dal gruppo di Cupertino.

iPhone SE 4: pannello OLED da 6,1″ e uno schermo LCD da 5,7″?

In un recente tweet condiviso con i suoi Super Followers, infatti, l’analista Ross Young fa sapere che per il nuovo “melafonino” economico Apple sembra non aver ancora deciso se dotare il dispositivo di un pannello OLED da 6,1 pollici oppure di un LCD da 5,7 pollici. Qualsiasi opzione venga scelta, però, rappresenterà un upgrade per lo schermo di iPhone SE che sul modello attualmente in carica è da 4,7 pollici.

Abbiamo sentito che Apple non ha ancora finalizzato la sua scelta del display sul SE4. Si ritiene che stia prendendo in considerazione OLED da 6,1′′ da 2 fornitori e LCD da 5,7′′-6.1′′ da 2 fornitori.

L’utilizzo di uno schermo OLED permetterebbe senza dubbio alcuno un’esperienza migliore grazie all’aumento del contrasto e dei colori, ma presumibilmente andrebbe pure a costare di più ad Apple. Uno schermo LCD, invece, risulterebbe essere più economico e contribuirebbe a mantenere il prezzo dell’iPhone SE più basso, ma chiaramente si tratta di una soluzione di qualità inferiore.

Unitamente alle informazioni in questione, l’analista ha fatto sapere che il lancio di iPhone SE 4 non è previsto fino al 2024, contrariamente a quanto sostenuto da precedenti indiscrezioni secondo cui il dispositivo sarebbe stato rilasciato nella primavera del 2023.