Apple Car: chip in sviluppo con una sudcoreana

Nel futuro di Apple c’è pure un automobile, la cosa non è stata ancora comunicata ufficialmente, ma i rumors al riguardo si susseguono in maniera praticamente incessante da tempo immemore. A tal proposito, nelle ultime ore, sono state diffuse nuove informazioni sulle presunte caratteristiche di Apple Car, o per meglio dire sul suo chip.

Apple Car: chip

Un nuovo report, infatti, fa sapere che l’azienda di Cupertino sta sviluppando chip e moduli per le funzioni di pilota automatico di Apple Car – similmente a quanto già fatto a suo tempo da Elon Musk con Tesla – con una non meglio precisata società di assemblaggio e test di di semiconduttori in outsourcing con sede in Corea del Sud. Il progetto avrebbe avuto inizio lo scorso anno e dovrebbe venire completato nel 2023.

La mossa sarebbe in qualche modo connessa con la costruzione da parte di Foxconn di impianti destinati alla produzione di veicoli completamente elettrici negli Stati Uniti e in Thailandia, che stando a quanto riferito dovrebbero fornire la catena di montaggio per ‌Apple Car‌.

Ad ogni modo, Apple starebbe selezionando i fornitori per la sua automobile già da dicembre dello scorso anno, quando i rappresentanti dell’azienda della “mela morsicata” avrebbero visitato la Corea del Sud per incontrarsi con i fornitori locali, dopo una visita preliminare avvenuta nel periodo estivo.

Si dice pure che l’interesse di Apple per i produttori sudcoreani avrebbe condotto ad un’accesa battaglia per assicurarsi un posto nella catena di approvvigionamento dell’azienda, con il gruppo di Cupertino particolarmente interessato alle capacità di produzione delle batterie di questi ultimi.