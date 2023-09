Apple Car: ci sono problemi per il progetto

Il progetto Apple Car, relativo all’auto elettrica a guida autonoma del colosso di Cupertino, sta avendo non pochi problemi ed è ancora ben lontano dall’essere ultimato. A parlare della cosa è stato, nelle scorse ore, l’analista Ming-Chi Kuo.

Apple Car: è improbabile che il progetto si concretizzi a breve

Andando più a fondo sulla questione, in un post condiviso su X, Kuo ha affermato che senza una strategia di acquisizione per entrare nel mercato automobilistico, è alquanto improbabile che il progetto Apple Care possa concretizzarsi nel breve termine.

Kuo non ha fornito ulteriori dettagli in merito alle affermazioni fatte, per cui non è ben chiaro su cosa possano basarsi, ma solitamente le informazioni che fornisce provengono direttamente da fonti interne alla catena di fornitura, pertanto si rivelano abbastanza attendibili nel tempo o comunque sia molto verosimili.

Da tenere presente che sono ormai anni che si parla di Project Titan, il progetto a cui Apple sta lavorando per realizzare un’auto elettrica a guida autonoma, appunto. Nel corso del tempo, varie fonti hanno confermato che l’azienda ha cambiato più volte i suoi obiettivi al riguardo, oltre che team e leader del progetto, ma a quanto pare i risultati raggiunti sino ad ora sono stati piuttosto scarsi.

A dicembre dello scorso anno Bloomberg aveva affermato che l’obiettivo di Apple era quello di annunciare un auto non prima del 2026, ad un prezzo inferiore di 100.000 dollari. Per riuscirci, però, l’azienda capitanata da Tim Cook pare abbia dovuto rivedere le proprie ambizioni al fine di supportare capacità totalmente autonome soltanto in autostrada.