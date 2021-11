Apple Car, il lancio avverrà anni dopo l'annuncio

Recenti indiscrezioni relative ad Apple Car, il progetto per l'auto a guida autonoma dell'azienda della “mela morsicata” di cui si discute ormai da tempo immemore, indicavano come presunto anno per il lancio il 2025. A parlarne era stato l'analista Mark Gurman di Bloomberg nella sua newsletter settimanale.

Le cose, però, potrebbero non andare propriamente in questo modo. Gurman stesso ha infatti sottolineato che l'annuncio dell'auto dovrebbe sì esserci nell'anno già indicato, ma che probabilmente la sua effettiva commercializzazione avverrà molto tempo dopo, addirittura dopo anni, circa un decennio.

La motivazione è da ricercare nel fatto che per poter lanciare un'auto Apple ha necessità di testare pubblicamente il modello finale per le strade delle città. Una volta avviato il processo, potrebbero volerci anni affinché venga completato e ciò andrebbe a rovinare il design e le caratteristiche del veicolo, che invece dovrebbero restare segreti, in quanto tutti individuerebbero l'auto, il che significa che un evento pubblico per il lancio potrebbe precedere questa fase di test.

Occorre poi tenere presente la necessità di Apple di collaborare con centri di riparazione e varie altre società di terze parti per il completamento del processo di produzione dell'auto e per la realizzazione di tecnologie sofisticate che sino a questo momento la concorrenza non è ancora riuscita ad offrire.

Ad ogni modo, per quanto competitivo sia il mercato automobilistico, Apple non ha assolutamente fretta di entrarvi a farne parte, non perché non sia interessata, altrimenti non si starebbe neppure a parlare di Apple Car, ma perché l'ultima cosa che il gruppo vuole è essere oggetto di numerose polemiche come, ad esempio, è stata Tesla negli ultimi anni. L'azienda di Cupertino, dunque, impiegherà parecchio tempo per realizzare Apple Car nel miglior modo possibile.