Apple Car: il progetto prosegue, i collaudatori aumentano

Mentre al lancio del tanto chiacchierato e atteso visore di Apple manca ormai davvero poco, anzi pochissimo, nel corso degli ultimi giorni sono tornate sulla cresta dell’onda anche le indiscrezioni relative all’altrettanto discusso e bramato progetto Apple Car, per la precisione in merito ai collaudatori.

Apple Car: aggiornato il numero dei collaudatori

Andando più nello specifico, dopo aver ridotto il suo programma di test di veicoli autonomi all’inizio dello scorso anno, Apple sta aggiungendo nuovamente ulteriori collaudatori.

Da tenere presente che Apple aveva iniziato il 2023 con il più grande team di collaudatori di veicoli autonomi mai avuto, per un numero pari ad oltre 200, dopodiché ha provveduto a ridurlo in maniera significativa per ragioni attualmente non meglio specificate.

Nell’ultimo aggiornamento sugli sforzi dell’azienda per i veicoli autonomi, però, Apple è tornata ad aggiungere un maggior numero di conducenti, mentre il numero dei veicoli in fase di test è rimasto sempre uguale, almeno per il momento.

L’indiscrezione è stata riferita dal sito macReports, secondo cui la “mela morsicata” ha adesso 162 conducenti con 68 veicoli autonomi.

In merito al possibile arrivo sul mercato – o forse sarebbe meglio dire “in strada” – di Apple Car, precedentemente il giornalista Mark Gurman di Bloomberg aveva fatto sapere che ogni probabilità le tempistiche sarebbero state ancora piuttosto lunghe e che per poter vedere l’auto a guida autonoma del gruppo capitanato da Tim Cook in vendita sarà probabilmente necessario attendere almeno sino al 2030. Il progetto, dunque, è ancora lontano dal completamento, ma ci si aspetta che ciò possa accadere entro l’attuale decennio.