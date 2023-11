Apple Car: arrivo previsto entro il 2030

Stando a quanto emerso da un nuovo report, il progetto Apple Car, di cui si discute ormai da tempo immemore e di cui di tanto in tanto si torna a parlare, è ancora ben lontano dal divenire realtà, ma ci si aspetta che possa comunque venire completato entro il 2030.

Apple Car potrebbe venire lanciata entro l’attuale decennio

A riferire lo scenario è stato, nelle scorse ore, Mark Gurman di Bloomberg, secondo cui, appunto, “un’auto è ancora lontanta”, ma potrebbe comunque venire lanciata entro l’attuale decennio.

Le dichiarazioni di Mark Gurman fanno parte di una discussione a seguito dei risultati finanziari del quarto trimestre 2023 di Apple. Secondo il giornalista, dunque, per rivitalizzare veramente l’azienda, Apple deve creare uno dei suoi prossimi grandi progetti per il mercato, come nel caso di Apple Car, oltre che del recente e finalmente effettivamente esistente Apple Vision Pro.

Ricordiamo che gli sforzi automobilistici dell’azienda della “mela morsicata” hanno suscitato svariate speculazioni nel corso del tempo, dando vita a voci e supposizioni in merito al possibile lancio di un’auto proprietaria a guida autonoma entro pochi anni.

Da tenere presente che le dichiarazioni di Mark Gurman seguono un’altra affermazione simile fatta a settembre scorso da Ming-Chi Kuo. Secondo l’analista, in quel momento il progetto aveva del tutto perso visibilità e nutriva seri dubbi in merito al fatto che Apple Car potesse entrare in produzione su larga scala nei prossimi anni. Lo scorso marzo, inoltre, Kuo aveva dichiarato che il team dell’Apple Car era stato sciolto e che il lancio nel 2025 era a rischio.