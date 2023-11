Apple: fatturato da 89,5 miliardi di dollari nel Q4 2023

Apple ha annunciato da poco i risultati finanziari relativi al quarto trimestre fiscale del 2023, che corrisponde al terzo trimestre solare dell’anno, vale a dire i mesi di luglio, agosto e settembre.

Apple: 89,5 miliardi di dollari di fatturato nel Q4 2023

Relativamente al periodo in questione, Apple ha comunicato di aver registrato un fatturato di 89,5 miliardi di dollari e un utile netto trimestrale di 23 miliardi di dollari o 1,46 dollari per azione diluita. L’anno precedente, per quel che riguarda lo stesso periodo, il fatturato è stato di 90,1 miliardi di dollari, mentre l’utile netto trimestrale di 20,7 miliardi di dollari o 1,29 dollari per azione diluita.

Il margine lordo per il trimestre è stato del 45,2%, mentre nello stesso trimestre dell’anno precedente era di 42,3%. Apple ha altresì dichiarato un pagamento di dividendi trimestrale di 0,24 dollari per azione, pagabile il 16 novembre agli azionisti registrati al 13 novembre.

È stata altresì comunicata la ripartizione delle entrate per categoria di prodotto (da tenere presente che Apple non comunica più il numero di unità vendute per singolo elemento di prodotto ormai da svariato tempo a questa parte, per cui questi sono gli unici dati disponibili per quanto riguarda i prodotti) che è la seguente.

iPhone – 48.9%

Servizi – 24.9%

Mac – 8.5%

Indossabili, Casa, Accessori – 10.4%

iPad – 7.2%

Riportiamo di seguito, in forma tradotta, il commento di Tim Cook, il CEO di Apple riguardo i risultati fiscali pubblicati.

Oggi Apple è lieta di annunciare un record di fatturato per il trimestre di settembre per iPhone e un record assoluto di fatturato nei Servizi. Ora abbiamo la nostra migliore gamma di prodotti di sempre in vista della stagione delle festività, compresa la gamma iPhone 15 e i nostri primi modelli di Apple Watch neutri dal punto di vista delle emissioni di carbonio, un importante traguardo nei nostri sforzi per rendere tutti i prodotti Apple neutri dal punto di vista del carbonio entro il 2030.

Questo è invece il commento di Luca Maestri, CFO di Apple.