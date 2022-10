Apple: trimestrale record, ma poteva andare meglio

Nuova trimestrale record per Apple. L’azienda di Cupertino ha registrato entrate per 90,1 miliardi di dollari nel quarto trimestre fiscale (chiuso il 30 settembre 2022). Le vendite dei prodotti hanno ovviamente contribuito a raggiungere il risultato positivo. L’unica eccezione è rappresentata dagli iPad, ma i nuovi modelli sono stati presentati il 18 ottobre (quindi non sono inclusi nel trimestre).

Vendite in calo per gli iPad

La maggioranza delle entrate proviene dai prodotti (circa 70,9 miliardi di dollari), mentre i servizi hanno contribuito per circa 19,2 miliardi. L’incremento è pari all’8% rispetto al quarto trimestre fiscale del 2021. Sono tuttavia aumentati i costi, quindi i profitti netti sono passati da 20,5 a 20,7 miliardi di dollari.

I dispositivi più venduti sono ovviamente gli iPhone, le cui entrate sono aumentate da 38,9 a 42,6 miliardi di dollari. Il contributo dei nuovi modelli è stato minimo perché gli iPhone 14, iPhone 14 Pro e iPhone 14 Pro Max sono in vendita dal 16 settembre, mentre l’iPhone 14 Plus è sul mercato dal 7 ottobre.

Risultati positivi anche per Mac, indossabili e accessori, mentre sono diminuite le entrate per gli iPad (da 8,3 a 7,2 miliardi). Probabilmente gli utenti hanno preferito aspettare il lancio dei nuovi modelli, avvenuto il 18 ottobre. Il loro contributo verrà incluso nel prossimo bilancio trimestrale.

Piccolo incremento anche per i servizi (da 18,3 a 19,2 miliardi). L’azienda di Cupertino ha recentemente aumentato il costo degli abbonamento di Apple Music, Apple TV+ e Apple One, quindi le entrate dovrebbero aumentare nel prossimo trimestre.