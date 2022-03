Apple Car: il team si è sciolto, che si fa adesso?

Quello relativo ad Apple Car è un progetto di cui si discute ormai da tempo e che praticamente da sempre desta tanta, anzi tantissima curiosità, sebbene ad oggi da parte dell’azienda di Cupertino non sia mai pervenuta alcuna dichiarazione ufficiale al riguardo. Peccato solo che forse, dopo tanto parlare, alla fine l’auto a guida autonoma dell’azienda di Cupertino tarderà il suo debutto sul mercato oppure, nella peggiore delle ipotesi, potrebbe addirittura non essere mai presentata.

Apple Car non arriverà nel 2025, il team del progetto si è sciolto

A dare notizia della cosa è stato Ming-Chi Kuo, analista noto per seguire da vicino il mondo della “mela morsicata”, informando che il team dedicato al progetto è stato sciolto e che, dunque, Apple Car non arriverà sul mercato nel 2025, ovvero l’anno che era stato precedentemente individuato per il debutto.

Di recente, infatti, sono circolate varie indiscrezioni secondo cui Apple avrebbe presto annunciato una collaborazione per la produzione in serie di un’automobile entro pochi anni, ma Ming-Chi Kuo ha affermato che ora la data è da mettere in dubbio poiché, appunto, attualmente non esisterebbe alcun team in Apple dedicato al progetto. Lo stesso analista fa presente che per rispettare la scadenza originariamente fissata è indispensabile che il team venga riorganizzato al massimo entro sei mesi.

Non vengono forniti altri elementi particolari, per cui non è dato sapere da quanto tempo, di preciso, il team addetto ad Apple Car non ci sia più e soprattutto quale sia lo stato dei lavori attualmente raggiunto. Alla luce di tutto ciò, il lancio sul mercato della fantomatica Apple Car diventa ancora più un incognita.