Apple Car: il team continua a perdere componenti

Del progetto Apple Car se ne parla a più riprese da tempo, ma sino ad ora di concreto non si è ancora visto nulla e molto spesso sembra addirittura che stenti a decollare concretamente. A sostegno di ciò, vi è pure il recente abbandono di un ingegnere chiave: si tratta di CJ Moore, che ricopriva il ruolo di Director nel dipartimento Autonomous Systems di Apple da agosto dello scorso anno.

Apple Car: l’ingegnere capo della guida autonoma abbandona

E’ di poche ore fa l’aggiornamento del profilo LinkedIn di CJ Moore, dal quale si apprende che ora lavora come VP of Software per Luminar Technologies, un’altra società che si occupa di sviluppare le tecnologie per i veicoli a guida autonoma. Inoltre, prima di essere ingaggiato per la “mela morsicata”, Moore aveva lavorato per circa sette anni in Tesla.

A comunicare la cosa è stata pure la stessa Luminar attraverso un comunicato stampa diramato nelle scorse ore e dal titolo altamente esplicativo e che lascia spazio a ben pochi dubbi: “Luminar attira ex dirigenti Nvidia, Tesla, Apple e Tier 1”. Nel comunicato viene indicato in che maniera il gruppo sta avendo modo di rafforzare la propria leadership grazie a figure di rilievo del settore tecnologico e automobilistico.

Al momento, comunque, non sono note le ragioni esatte del perché CJ Moore abbia scelto di allontanarsi da Apple, ma quello che appare ben evidente è che il team che sta portando avanti il progetto Apple Car è stato soggetto a svariati cambiamenti durante gli ultimi tempi ed è infatti risalente a marzo la notizia che l’azienda aveva intenzione di riorganizzare il tutto.