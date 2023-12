Apple Card: ecco chi potrebbe essere il nuovo partner

Nel corso degli ultimi giorni è merso che Apple e Goldman Sachs sono pronte a porre fine al loro accordo per Apple Card nei prossimi mesi, ma chi sarà il nuovo partner? Con ogni probabilità Chase Bank, almeno secondo quanto riferito da Mark Gurman di Bloomberg.

Apple Card: il nuovo partner potrebbe essere Chase Bank

Nella sua consueta newsletter settimanale “PowerOn”, Gurman ha infatti affermato che JPMorgan Chase & Co lavora già con Apple su diverse iniziative finanziarie, motivo per cui Chase ha più senso rispetto ad altri partner ‌per Apple Card‌ che sono stati proposti, come ad esempio American Express.

Per chi non lo sapesse o non ne fosse a conoscenza, Chase è stato uno dei primi partner di Apple Pay, ma anche una delle banche che detiene i 60 miliardi di dollari in contanti di Apple e collabora con Apple al programma Ultimate Rewards che offre sconti sui prodotti Apple ai clienti Chase.

Attualmente ‌Apple Card‌ sfrutta Mastercard e la piattaforma viene impiegata anche da Chase, motivo per cui il colosso di Cupertino non avrebbe bisogno di passare a Visa o American Express.

Da tenere presente che quando Apple stava cercando per la prima volta un partner per ‌Apple Card‌, Chase, American Express e Citigroup si rifiutarono di lavorare con l’azienda perché all’epoca non era chiaro se il tentativo sarebbe stato effettivamente fruttuoso, ma ora che ‌Apple Card‌ può contare su milioni di utenti le banche precedentemente non interessate potrebbero voler rivalutare la situazione.

Chase, però, non offre conti di risparmio ad alto rendimento, per cui qualora il colosso di Cupertino dovesse stringe accordi con il gruppo molto probabilmente il conto di risparmio Apple potrebbe dover essere abbandonato o potrebbe essere necessario trovare n partner diverso.