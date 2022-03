Apple Card potrebbe arrivare anche in Europa

Nel 2009, Apple ha provveduto a lanciare sul mercato Apple Card, ma da allora la carta di credito è rimasta disponibile solo ed esclusivamente per gli Stati Uniti. Le cose, però, potrebbero cambiare durante i prossimi mesi, con l’esordio di Apple Card pure in Europa, dunque anche in Italia, grazie all’acquisizione da poco messa a segno dal gruppo di Cupertino della startup britannica Credit Kudos.

Apple Card in Europa con l’acquisizione di Credit Kudos

Per chi non ne avesse mai sentito parlare, Credit Kudos è una società specializzata nell’attività di controllo del credito di aziende e mutuatari. In soldoni (è proprio il caso di dirlo!), è una compagnia che aiuta gli istituti di credito a prendere decisioni più ragionate fornendo dettagli, notizie e approfondimenti riguardo le parti in causa richiedenti prestiti. Da qui le speculazioni riguardo la sua utilità nell’aprire Apple Card a territori al di fuori da quello a “stelle e strisce”.

Per il momento, l’accordo non è stato ancora confermato con un comunicato stampa, ma stando alle indiscrezioni è stato siglato la scorsa settimana e ha un valore di 150 milioni di dollari. Una conferma ufficiale riguardo la mossa compiuta c’è comunque: sulla pagina del sito di Credit Kudos relativa ai termini del servizio, che è stata aggiornata il 21 marzo, è presente la frase “Credit Kudos è una sussidiaria di Apple”.

Da notare che questa non è la prima volta che si prospetta il debutto di Apple Card in Europa. Già alla fine del 2020, infatti, erano stati trovati dei riferimenti al GDPR per Apple Card nella beta di iOS 14, ma la cosa non ha poi avuto alcun seguito.