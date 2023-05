Apple chiuderà Il mio streaming foto a luglio

Apple ha da poco fatto sapere che a partire dal 26 luglio prossimo provvederà a chiudere il servizio Il mio streaming foto, ma già dal 26 giugno verrà interrotto l’upload delle foto.

Apple: stop a Il mio streaming foto dal 26 luglio

Per chi non lo sapesse oppure non lo ricordasse, Il mio streaming foto è una funzione introdotta dal gruppo di Cupertino con iCloud nel 2011, tramite cui gli utenti potevano salvare foto e video più recenti in risoluzione ridotta su diversi dispositivi in contemporanea senza occupare spazio di archiviazione iCloud.

Il servizio verrà completamente sostituito da Foto di iCloud che, come fatto presente dalla stessa azienda di Cupertino, rappresenta il modo migliore per mantenere aggiornate le foto e i video su tutti i dispositivi ed effettuarne l’archiviazione in modo sicuro in iCloud.

Riportiamo di seguito quanto espressamente dichiarato da Apple al riguardo.

Come parte di questa transizione, i nuovi caricamenti di foto su Il mio streaming foto dai tuoi dispositivi si interromperanno un mese prima, il 26 giugno 2023. Tutte le foto caricate sul servizio prima di tale data rimarranno in iCloud per 30 giorni dalla data di caricamento e saranno disponibili sui tuoi dispositivi in cui Il mio streaming foto è attualmente abilitato. Entro il 26 luglio 2023, non saranno più presenti foto in iCloud e il servizio verrà chiuso.

Apple sottolinea che le foto nello streaming sono comunque archiviate in formato originale su almeno uno dei dispositivi posseduti dagli utenti che sfruttano il servizio, per cui non andrà perso alcun dato.

Se poi le foto dello streaming o parte di esse non sono già in libreria è possibile effettuarne il salvataggio procedendo nel seguente modo.