Apple compra AI Music, startup che crea musica adattiva

Nel corso delle ultime ore, Apple ha messo a segno un’interessantissima acquisizione: quella di AI Music. Si tratta di una startup londinese specializzata nello sfruttare l’intelligenza artificiale per creare playlist musicali esenti da royalty, personalizzate e dinamiche in base a quelli che sono i gusti dell’utente e i cambiamenti fisici, tutto in tempo reale.

Apple ha acquisito AI Music: ecco perché

L’acquisizione risulta essere particolarmente rilevante perché Apple potrebbe sfruttare la tecnologia di AI Music per migliorare diversi dei suoi prodotti, in primo luogo il tanto amato Apple Music, fornendo playlist che sappiano rispondere all’umore degli utenti.

A giovarne della tecnologia di AI Music sarebbe anche il servizio Fitness+, per abbinare una colonna sonora perfetta in base al tipo di workout e agli sforzi fisici compiuti tenendo conto del battito cardiaco, e l’app Foto, che sfrutta musica esente da diritti d’autore per abbellire le presentazioni degli scatti fatti, ma pure lo smart speaker HomePod mini e gli auricolari AirPods, tramite microfoni ambientali e sensori per fornire dati all’algoritmo.

Da notare che al momento la cosa non è stata ancora ufficializzata, né da parte di Apple né da parte dell’acquisita, ma si tratta di informazioni fornite da persone che si dichiarano ben informate sui fatti. Ad ogni modo, l’accordo sarebbe stato siglato nelle ultime settimane. Inoltre, dall’inizio di gennaio i profili social della startup e il sito Web sono stati eliminati da Internet, lasciando solo il profilo LinkedIn. Resta attualmente sconosciuto l’importo pagato dall’azienda della “mela morsicata” per compiere l’operazione.