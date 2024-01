Apple: conferenza sugli utili il giorno 1 febbraio

Apple ha annunciato in via ufficiale che la conferenza sugli utili del primo trimestre del 2024, che copre il il trimestre delle festività natalizie, si terrà il giorno 1 febbraio 2024. Il periodo di riferimento è quello più redditizio per Apple, con le vendite dei nuovi iPhone 15 amplificate dalla stagione dei regali.

Apple: conferenza sugli utili fissata per il giorno 1 febbraio 2024

Andando più in dettaglio, durante la conferenza si discuteranno informazioni dal rapporto sugli utili, dichiarazioni previsionali e sarà inclusa anche una breve sessione di Q&A con gli analisti.

La pubblicazione dei risultati finanziari verrà seguita da una conferenza telefonica con il CEO Tim Cook e il CFO Luca Maestri.

“Abbiamo grande fiducia nella nostra lineup di Mac e siamo entusiasti degli iMac e MacBook Pro recentemente annunciati alimentati dai nostri chip M3. La nostra base installata è ai massimi storici, e la metà degli acquirenti di Mac nel trimestre era nuova al prodotto, guidata dal MacBook Air.”, ha dichiarato Luca Mestri riguardo la conferenza sugli utili del Q4. “Inoltre, abbiamo visto un tasso di soddisfazione del cliente segnalato del 97% per la categoria Mac negli Stati Uniti.” ha aggiunto.

Da notare che l’anno precedente non è stato particolarmente positivo per Apple in termini di guadagni, visto e considerato che l’azienda ha registrato per ben quattro trimestri consecutivi un calo dei ricavi. I servizi continuano a essere un’area di crescita per il colosso di Cupertino, questo va detto, ma il mercato dopo la pandemia da Covid-19 ha visto un calo per la maggior parte dell’hardware.