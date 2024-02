Apple conferma l'addio alle PWA su iOS in Europa

Come sospettato da molti sviluppatori, Apple ha ufficialmente eliminato da iOS il supporto per le PWA (Progressive Web App). L’azienda di Cupertino afferma che mantenere il supporto avrebbe comportato profondi cambiamenti all’architettura del sistema operativo per rispettare il Digital Markets Act in Europa.

Addio alle PWA in Europa con iOS 17.4

Gli sviluppatori europei hanno scoperto la novità con il rilascio della beta 1 di iOS 17.4. Inizialmente sembrava un bug, ma anche le successive due beta non consentono di usare le web app. In pratica, l’icona aggiunta alla schermata home è solo un segnalibro. Invece di visualizzare la web app a schermo intero con funzionalità simili a quelle delle app native, iOS apre il sito corrispondente nel browser.

Apple ha aggiornato la pagina in cui sono elencate le modifiche introdotte per rispettare il Digital Markets Act, spiegando perché ha eliminato il supporto per le PWA in Europa. Finora le web app sfruttavano unicamente il motore di rendering di Safari (WebKit) che garantiva la massima sicurezza (l’isolamento impediva alle web app di accedere ai dati di altre web app).

Il Digital Markets Act consente ai browser di terze parti di usare il loro motore di rendering. Apple sostiene che il supporto per le PWA con motori di rendering alternativi comporta lo sviluppo di una nuova architettura in iOS, quindi sono state completamente eliminate. L’azienda californiana sottolinea che la modifica interesserà solo un piccolo numero di utenti, in quando le web app sono poco utilizzate.

Diversi sviluppatori, tra cui Tim Sweeney di Epic Games, ipotizzano che la decisione di Apple sia un altro stratagemma per mantenere il controllo sull’ecosistema iOS. Visto che non può offrire le PWA solo tramite WebKit, il supporto è stato eliminato del tutto. Inoltre le web app permettono di evitare il pagamento della commissione per gli acquisti in-app e anche la nuova Core Technology Fee.

A proposito dei cambiamenti introdotti per iOS, Phil Spencer ha criticato le modalità scelte da Apple per rispettare il Digital Markets Act. Ciò significa che, quasi certamente, non ci sarà nessuno store per Xbox su iOS.