Apple declassa le PWA con la beta 2 di iOS 17.4

Apple introdurrà numerosi cambiamenti con iOS 17.4 per rispettare il Digital Markets Act. Uno di essi consentirà ai browser di utilizzare il loro motore di rendering, invece di WebKit. Sembra però che questa novità avrà conseguenze negative per le PWA (Progressive Web App). Nella beta 2 del sistema operativo sono diventate semplici link alle rispettive pagine web aperte nel browser.

Le PWA sono app che sfruttano le tecnologie web supportate dal browser, ma hanno una loro interfaccia a schermo intero e funzionalità simili a quelle delle app native, tra cui notifiche e storage locale. La stessa Apple suggerisce agli sviluppatori di usare le web app se non vogliono rispettare le regole di App Store. L’utente può scegliere l’opzione “Aggiungi alla schermata home” dopo aver aperto la pagina web.

In seguito all’installazione della beta 1 di iOS 17.4, le PWA non funzionavano più. Gli sviluppatori hanno ipotizzato l’esistenza di un bug, ma con la beta 2 sembra evidente la “strategia” di Apple. Avviando una web app viene mostrato un pop-up che indica l’apertura nel browser predefinito.

Progressive Web Apps (PWAs) are still disabled for EU users in #iOS 17.4 beta 2. But now there's a new pop-up. The pop-up somehow indicates that PWAs are disabled intentionally, rather than being a bug.

