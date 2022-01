Apple consente la pubblicazione di app nascoste

In attesa di conoscere l'esito delle varie denunce presentate contro Apple e relative al metodo di pagamento, gli sviluppatori possono ora sfruttare una nuova funzionalità dello store, ovvero la distribuzione di app non in elenco. L'azienda di Cupertino permette di pubblicare app accessibili solo tramite link diretto.

Distribuzione di app nascoste

La funzionalità denominata “unlisted app” consente di nascondere le app alla maggioranza degli utenti. Ciò significa che le app non possono essere cercate e non vengono mostrate in categorie, suggerimenti e altre sezioni di App Store. L'unico modo per trovarle e scaricarle è tramite link diretto, Apple Business Manager o Apple School Manager.

La funzionalità può essere sfruttata quando le app servono ad un numero limitato di persone, ad esempio per specifiche organizzazioni, eventi, studi di ricerca, partner commerciali o strumenti di vendita. Gli sviluppatori devono compilare un form per ricevere il link all'app non in elenco, ma solo se l'app non è stata già inviata per la revisione o approvata per il download pubblico.

In quest'ultimo caso, lo sviluppatore deve caricare nuovamente l'app e scegliere il metodo di distribuzione che verrà utilizzato per ogni futura versione dell'app. Le richieste possono riguardare solo le versioni finali delle app, non le versioni beta, per le quali è sempre disponibile TestFlight.

La visibilità non può essere cambiata dopo l'approvazione. Dato che l'app è accessibile a tutti gli utenti che hanno il link diretto, Apple consiglia di implementare un meccanismo che previene l'uso non autorizzato.