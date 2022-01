Apple: Q1 2022 da record, ricavi per 123,9 miliardi di dollari

La cosa era stata pronosticata nelle scorse ore dagli analisti ed effettivamente è andata così, anzi molto meglio: il primo trimestre fiscale del 2022 (che corrisponde al quarto trimestre solare del 2021) di Apple è stato il migliore in assoluto. L'azienda della “mela morsicata” è infatti riuscita a registrare un fatturato record di 123,9 miliardi di dollari.

Apple: il Q1 2022 è stato il migliore di sempre

I dati comunicati da Apple risultano quindi essere superiori rispetto a quelli che erano stati previsti, in crescita dell'1% anno su anno e con un utile netto trimestrale di 34,6 miliari di dollari e un utile per azione diluita di 2,10 dollari. Insomma, nonostante le ansie derivanti dall'ormai ben nota crisi delle forniture di semiconduttori e nonostante altri problemi di approvvigionamento che hanno fatto da ostacolo nel soddisfare la domanda, il gruppo di Cupertino è comunque riuscito a dare il meglio di sé.

Per quel che concerne il dettaglio delle singole categorie di prodotti, purtroppo Apple non riporta più il numero esatto delle unità vendute, ma fornisce una ripartizione delle entrate per ciascuna di esse. Eccole.

iPhone: 71,63 miliardi di dollari (in aumento del 9% anno su anno)

71,63 miliardi di dollari (in aumento del 9% anno su anno) Mac: 10,85 miliardi di dollari (aumento del 25% anno su anno)

10,85 miliardi di dollari (aumento del 25% anno su anno) iPad: 7,25 miliardi di dollari (in calo del 14% anno su anno)

7,25 miliardi di dollari (in calo del 14% anno su anno) Indossabili, casa e accessori: 14,70 miliardi di dollari (in aumento del 13% anno su anno)

14,70 miliardi di dollari (in aumento del 13% anno su anno) Servizi: 19,5 miliardi (in aumento del 24% anno su anno)

Un altro numero molto importante è stato quello registrato dai dispositivi Apple attivi, che sono più di 1,8 miliardi, quindi in crescita rispetto agli 1,6 miliardi registrato lo scorso anno.

Riportiamo di seguito il commento di Tim Cook, CEO di Apple, riguardo quanto fatto dalla sua azienda durante il Q1 2022.

I risultati record di questo trimestre sono stati resi possibili dalla nostra gamma di prodotti e servizi più innovativa di sempre. Siamo contenti di vedere la risposta dei clienti di tutto il mondo in un momento in cui rimanere in contatto non è mai stato così importante. Stiamo facendo tutto il possibile per aiutare a costruire un mondo migliore, facendo progressi verso il nostro obiettivo di diventare carbon neutral attraverso la nostra catena di approvvigionamento e prodotti entro il 2030, e portando avanti il ​​nostro lavoro nel campo dell'istruzione, dell'equità razziale e della giustizia.

Anche Luca Maestri, CFO di Apple, si è espresso in merito agli importanti numeri registrati.